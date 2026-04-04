Estudiantes de Río Cuarto visita a Aldosivi en un partido clave por el descenso

Mar del Plata. Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán este sábado, desde las 13:30, en el Estadio José María Minella por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Dos de los peores equipos del campeonato juegan un partido clave en Mar del Plata pensando en las dos tablas y la permanencia en Primera División. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Aldosivi está 28° en los promedios y sólo tiene por debajo a Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, los dos equipos que ascendieron en esta temporada. A su vez, se encuentra anteúltimo en la tabla anual con cinco puntos y como el León del Imperio se encuentra último en la primera, el conjunto de Mar del Plata estaría descendiendo a la Primera Nacional.

La realidad del equipo de Río Cuarto no dista mucho de la de Aldosivi, e incluso es un poco peor. El León del Imperio todavía no pudo acomodarse a la Primera División y apenas suma cuatro unidades, producto de una victoria (2-0 ante Huracán), un empate y nueve derrotas, y hace pocas semanas Iván Delfino dejó su cargo como entrenador.