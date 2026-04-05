Argentina goleó a Perú en su debut en el Sudamericano Sub 17

Paraguay. La selección argentina comenzó el Sudamericano Sub 17, disputado en Paraguay, de la mejor manera: goleó 4-1 a Perú y sumó los primeros tres puntos del certamen que otorga plazas al Mundial de la categoría, que se disputará en Qatar.

El elenco argentino tomó las riendas del partido desde el inicio. Antes de los 10 minutos, tuvo dos ocasiones claras. En primera instancia, Juan Policella remató con el pie abierto, pero su disparo su fue apenas desviado. Luego, Giovanni Baroni no pudo concretar tras un desborde de Policella que lo dejó de frente al arco.

Poco tiempo después, Policella volvió a tener un chance de gol. El número 11 llegó hasta dentro del área, se perfiló y remató, pero el balón se estrelló en el travesaño y el elenco peruano se volvió a salvar.

Las intenciones del conjunto albiceleste dieron sus frutos a los 31 minutos. Luego de un pase abierto de Baroni, Alan Alcaraz definió ante la salida del arquero peruano Fernando Lasanta y puso el 1-0.

De todos modos, el conjunto incaico empató rápidamente. José Aranda se filtró entre los centrales, controló el balón y remató para establecer el 1-1 a los 37 minutos de la primera mitad.

En el inicio del complemento, Alcaraz volvió a marcar y le devolvió la ventaja a Argentina. Simón Escobar tiró un centro pasado desde la izquierda, Nahuel Goytia se esforzó y la bajó al medio para la aparición del 9 que conectó y puso el 2-1.

A los 61 minutos de juego, Goytia amplió el resultado. El número 7 quedó mano a mano con el guardameta incaico y definió con el pie externo. Pero eso no fue todo. Dos minutos después, el extremo volvió a quedar de cara al arco y puso el 4-1 con un fuerte remate.

El grupo de Argentina

El equipo dirigido por Diego Placente integra el Grupo B junto a Perú, Venezuela, Brasil y Bolivia, en un torneo que reúne a las diez federaciones que forman parte de la CONMEBOL. El formato contempla una fase de grupos con dos zonas de cinco equipos cada una, donde los dos mejores avanzarán a semifinales y obtendrán su lugar en la Copa Mundial Sub 17 de Qatar 2026. Los seleccionados que finalicen en la tercera y cuarta posición disputarán cruces para definir los puestos del quinto al octavo, con la posibilidad de conseguir los últimos cupos mundialistas. Aquellos que cierren la tabla quedarán eliminados.

El debut de la Albiceleste marcó el inicio de una serie de cuatro partidos en la fase de grupos, en la que luego enfrentará a Venezuela el miércoles 8, a Brasil el viernes 10 y a Bolivia el domingo 12 de abril, este último en el estadio CARFEM de Ypané. El Sudamericano se desarrolla en las ciudades paraguayas de Villeta e Ypané, con la participación de las principales potencias juveniles de la región.

El Sudamericano Sub 17 masculino se disputa en paralelo con el torneo femenino, que se celebrará del 24 de abril al 9 de mayo, también en Paraguay, y en el que Argentina participará bajo la dirección de Christian Meloni.

En la rama masculina, la competencia ofrece siete plazas para el Mundial de Qatar 2026, distribuidas entre los dos primeros de cada grupo y los ganadores de los cruces por el quinto y el que finalice en el séptimo lugar.

