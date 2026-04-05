Belgrano buscará dar el golpe ante River en el Monumental

Buenos Aires. River recibirá este domingo desde las 18 a Belgrano en el Monumental por la 13ª fecha en la reanudación del Torneo Apertura tras el parate por la fecha FIFA. Eduardo Coudet buscará su cuarto triunfo en fila desde su llegada, mientras que el Pirata intentará dar el golpe en Núñez y superarlo en la zona B. El encuentro será televisado por TNT Sports.

El Millonario está lejos de su mejor versión futbolística, pero pudo cortar la sangría de los últimos partidos del ciclo de Marcelo Gallardo. Desde el último partido del Muñeco, pasando por el interinato de Marcelo Escudero y hasta estos tres del Chacho, sumó 13 de 15 puntos y logró acomodarse en la tabla de su grupo y en la anual.

Por el lado de Belgrano, el reciente triunfo ante Atlético de Rafaela por Copa Argentina le sirvió para recuperar las buenas sensaciones que había perdido tras la derrota ante Racing y la igualdad en el clásico frente a Talleres. El equipo de Ricardo Zielinski había tenido un inicio arrollador, invicto en los primeros partidos con 15 puntos sobre 21, pero desde que dejó el invicto ante Huracán en Parque Patricios, el nivel cayó.

Con la base del equipo titular disponible y la intención de dar el golpe en el Monumental, el Ruso dispondrá de un 11 ya conocido para los piratas. Con el casi seguro regreso de Lucas Passerini al frente del ataque y la presencia de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez como la usina creativa del equipo, el conjunto cordobés va por un nuevo batacazo en Núñez.

