Estudiantes de Río Cuarto empató sin goles con Aldosivi

Mar del Plata. Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi empataron ayer sin goles en Mar del Plata en lo que se consideró una verdadera final por la permanencia en la Primera División. El resultado del encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, no le sirve mucho a los equipos que buscaban sumar de a tres para salir del fondo de la tabla.

Fue un encuentro trabado, con pocas emociones, cautela y un nivel futbolístico, condicionado por el presente de los dos equipos. Ambos están peleando por continuar en la máxima categoría.

La jugada más peligrosa del encuentro llegó por parte de Estudiantes de Río Cuarto. Gabriel Alanís quedó mano a mano con el arquero local, pero definió de manera errática y desperdició una oportunidad inmejorable para abrir el marcador.

En el plano disciplinario, Nicolás Zalazar, del conjunto marplatense, vio la doble amarilla y dejó a Aldosivi con 10 hombres en los minutos finales. Sin embargo , el equipo de Río Cuarto no supo capitalizar la superioridad numérica.

Estudiantes de Río Cuarto vuelve a salir a la cancha por los 32avos de final de la Copa Argentina. El cotejo del martes 7 de abril será a las 16 contra San Martín de Tucumán en el Gigante de Alberdi.

Por su parte, Aldosivi viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano el viernes 10 desde las 21 en el mismo recinto mencionado. Para este encuentro, no contará con la presencia de Esteban Rolón, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla.

