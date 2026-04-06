Instituto recibe al invicto Defensa y Justicia

Córdoba. Instituto y Defensa y Justicia jugarán este lunes desde las 21.15 en el Estadio Presidente Perón, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado TNT Sports.

En Alta Córdoba, la Gloria ha sido escasa este año en todo sentido. La clasificación a los 16avos de la Copa Argentina -con gol de Álex Luna, lesionado en la caída contra Boca y recuperado en el 2 a 0 frente a Atlanta, y Lanús como futuro rival- fue un respiro dentro de una campaña mucho más emparentada con el fondo que con la mitad de la tabla.

En tanto, pasan los meses y los rivales y nadie puede batir al Halcón de Varela. Chaco For Ever ofreció resistencia pero cayó igualmente en Banfield ante un conjunto que refleja sobre la cancha su buen presente institucional. Con una línea muy clara -en la que Aaron Molinas, desde la base, es amo y señor del juego-, tres puntos en la excursión cordobesa harían valer las derrotas de sus rivales directos y le darían la punta de la zona A al equipo más regular del fútbol argentino.

