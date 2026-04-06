River le dio un duro golpe a Belgrano en el Monumental

Buenos Aires. River Plate se impuso ayer por 3-0 sobre Belgrano por la fecha 13 del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Eduardo Chacho Coudet se hizo fuerte en el Estadio Monumental y alcanzó su cuarta victoria consecutiva, algo que le valió para escalar hasta la segunda ubicación de la zona B y de la Tabla Anual. Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio marcaron los goles.

El equipo local dominó el duelo a partir de la posesión de la pelota. Sebastián Driussi generó tres chances importantes —un tiro en el palo incluido—, mientras que el arquero Santiago Beltrán respondió con seguridad en la primera aproximación de peligro del Pirata. Cuando la visita estaba creciendo en el encuentro, Tomás Galván abrió el marcador a los 35 minutos luego de capturar un rebote de Thiago Cardozo tras una nueva chance creada por el nueve del Millonario.

La tónica de la superioridad de River desde la tenencia del balón se mantuvo en el complemento. Facundo Colidio conectó de cabeza un centro de Juan Cruz Meza para estampar el 2-0 a favor a los 12 del segundo tiempo y cortó una sequía de 26 partidos. El elenco local mantuvo el dominio en el trámite y Galván convirtió el 3-0 a los 37 después de un sublime pase filtrado de Aníbal Moreno. El juvenil Lautaro Pereyra debutó en Primera con la Banda.

Con este resultado, River cosechó su cuarta victoria consecutiva y quedó segundo en la zona B con 23 unidades. Además escaló hasta el mismo puesto en la tabla anual, únicamente superado por Independiente Rivadavia (26). Belgrano, por su parte, quedó quinto con 19 puntos.

El Millonario viajará a Bolivia para su debut en la Copa Sudamericana contra Blooming el miércoles a partir de las 21:30. En el plano local, el cuadro de Núñez visitará a Racing el próximo domingo y disputará el Superclásico contra Boca Juniors el 19 de abril. Del otro lado, Belgrano recibirá a Aldosivi el viernes 10/4 a las 21:00.