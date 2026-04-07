Argentina arrasó y ganó el medallero en el Mundial de Wushu

Argentina se consagró en el 5° Campeonato Mundial Virtual de Artes Marciales Chinas 2026 al quedarse con el primer puesto del medallero general.

La delegación nacional alcanzó un total de 98 medallas, con 33 de oro, 42 de plata y 23 de bronce, consolidando su liderazgo en la competencia.

En segundo lugar se ubicó Rusia con 69 medallas, mientras que México completó el podio con 51. Más atrás quedaron Brasil, China e Italia, entre otros países participantes.

El certamen reunió competidores de distintos puntos del mundo y se desarrolló bajo un sistema de evaluación que, según la organización, garantizó la transparencia mediante jueces internacionales sin contacto entre sí y puntajes confidenciales hasta su difusión.

Además del medallero, el torneo incluyó rankings individuales que destacaron a los mejores atletas en distintas categorías.

Desde la organización remarcaron el crecimiento sostenido del campeonato, que suma cada año mayor participación internacional y proyecta una nueva edición para 2027.