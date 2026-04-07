Avilés distinguió a ciclistas de Carlos Paz por logros mundiales

Esta mañana, el intendente Esteban Avilés, junto al secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes Sebastián Boldrini y el director de Deportes, Juan Solé, encabezó un reconocimiento a los ciclistas carlospacenses Fernando Daniel Reartes y Pablo Cavallaro.

El acto se realizó tras la destacada participación de ambos en la UCI 2026 Masters Mountain Bike World Championship, disputada en los Nevados de Chillán, en Chile.

Reartes se consagró campeón en su categoría, mientras que Cavallaro obtuvo el tercer puesto.

Los deportistas representaron al país en una competencia que reunió a exponentes de distintos puntos del mundo, consolidando la presencia de Villa Carlos Paz en el plano internacional del mountain bike.