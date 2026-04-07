Cosquín recibe la segunda fecha del Campeonato del Centro de Enduro con control ambiental

Este fin de semana, la ciudad de Cosquín será escenario de la segunda fecha del Campeonato del Centro de Enduro, una competencia interprovincial que reunirá a pilotos de distintos puntos del país los días 11 y 12 de abril. El evento se realizará bajo un estricto esquema de control ambiental coordinado por la Subsecretaría de Ambiente y Economía Circular del municipio.

La carrera forma parte del campeonato organizado por Campeonato del Centro de Enduro, que convoca a competidores de diversas provincias y recorre distintos circuitos de la región.

Desde el municipio informaron que el área de Ambiente será responsable de la gestión integral de los residuos generados durante la competencia. Las tareas incluirán la clasificación y disposición final de los desechos, con prioridad en la separación adecuada y el reciclado de los materiales recuperables, en línea con los principios de economía circular que impulsa la ciudad.

Para facilitar estas acciones se instalarán contenedores y ecopuntos en sectores estratégicos del predio y zonas de mayor concurrencia, definidos junto a la organización del evento. En una primera instancia, la recolección de los residuos quedará a cargo de los organizadores, quienes deberán garantizar su correcta disposición en los espacios previstos para su posterior tratamiento y clasificación.

Circuito controlado y sin impacto sobre la vegetación

La competencia se disputará en el circuito de motos ubicado en el predio El Encanto. La traza fue inspeccionada previamente por el equipo técnico del área de Ambiente, que confirmó que el recorrido se realiza sobre una huella ya consolidada, por lo que su utilización no implica desmonte ni cambio en el uso del suelo.

Además, el mantenimiento del circuito se llevará adelante únicamente con herramientas manuales y sin remoción de ejemplares de vegetación. Antes del inicio del evento, guardaparques municipales verificarán las tareas de acondicionamiento realizadas en el trazado.

Durante las jornadas de competencia también habrá presencia de guardaparques en el lugar, quienes estarán a cargo del monitoreo ambiental y del control del cumplimiento de las normativas establecidas.

Medidas para evitar la contaminación

Entre las medidas preventivas definidas por el municipio se estableció que no podrán realizarse reparaciones mecánicas dentro del predio cuando exista riesgo de derrame de fluidos, como aceite o combustible.

Asimismo, las motocicletas deberán ingresar al circuito con el tanque cargado, ya que no estará permitida la carga de combustible en el área de competencia. Con estas disposiciones, las autoridades buscan garantizar que el desarrollo del evento deportivo se realice con el menor impacto ambiental posible.