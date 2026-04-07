Triunfazo: Instituto le quitó el invicto a Defensa y Justicia

Córdoba. Instituto derrotó ayer 2-0 a Defensa y Justicia en Córdoba y le quitó el invicto en el Torneo Apertura. El equipo local se impuso con goles de Nicolás Guerra y Matías Tissera, ambos tras errores defensivos del rival.

La diferencia se basó en el orden de Instituto, que presionó alto, fue intenso y aprovechó las imprecisiones de Defensa y Justicia, que perdió la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona A. El primer gol llegó a los 24 minutos del primer tiempo, después de un córner ejecutado por Lodico, cabeceado por Galván y desviado por Guerra. El segundo tanto llegó a los 37 minutos del complemento, cuando Tissera definió tras otro desajuste defensivo visitante.

Defensa y Justicia, dirigido por Mariano Soso desde un palco por suspensión, mostró poco y tuvo dificultades para generar peligro real. Los cambios no modificaron el desarrollo y solo inquietaron con un cabezazo de Amor. Sobre el final, Lucas Souto se fue expulsado por protestar al árbitro.

Con la victoria, Instituto sumó 14 puntos y se acerca a los puestos de playoffs, mientras que Defensa y Justicia quedó en 19 unidades y perdió su primer partido del año.

