Intensa agenda deportiva para el Club de Pesca

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca de Villa Carlos Paz afronta una semana cargada de actividad en sus disciplinas de básquet y vóley, con múltiples compromisos tanto en condición de local como visitante por los torneos asociativos.

En básquet, la institución carlospacense se medirá en todas sus categorías frente a Dante Alighieri, en el marco de la Fecha 4 del Torneo Apertura Asociativo A1. La acción comenzará el viernes en el estadio Zisman-Germanetto, donde el equipo será local: la categoría U17 jugará a las 20:30, mientras que la Primera División lo hará a las 22:15.

La continuidad de la fecha será el sábado, con el cruce de minibásquet desde las 13:00 en condición de visitante, en el estadio de Dante Alighieri. Finalmente, el martes se completará la jornada con los partidos de U13 (17:30), U15 (19:30) y U21 (21:30), también como visitantes.

La agenda del voley

Por su parte, el vóley tendrá una agenda igualmente exigente en el Torneo “Profesor Daniel Machuca” de División de Honor. El miércoles, el Club de Pesca recibirá a Universitario CBA desde las 21:30, con el encuentro correspondiente a Primera División.

El sábado será el turno de las divisiones formativas frente al mismo rival, con una seguidilla de partidos que comenzará a las 9:30 con la categoría Sub 12, seguida por Sub 14 (11:00), Sub 16 (12:30), Sub 18 (14:00) y Sub 21 (15:30), todos en condición de local.

En tanto, el domingo se disputará un adelanto de la Fecha 8 frente a Municipalidad de Córdoba, nuevamente en el estadio Zisman-Germanetto. Jugarán las categorías Sub 14 (9:30), Sub 16 (11:00), Sub 18 (12:30) y Sub 21 (14:00). Cabe destacar que los encuentros de Sub 12 y Primera correspondientes a esta fecha fueron reprogramados para el 21 de abril.

De esta manera, el Club de Pesca se prepara para una semana clave, con una nutrida programación que convoca a todas sus categorías y reafirma su protagonismo en el ámbito deportivo regional.

