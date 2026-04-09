Córdoba recibe el Rally Sudamericano con más de 500 km

Córdoba será sede de una nueva fecha del Rally Sudamericano FIA, que se correrá del 17 al 19 de abril con epicentro en Mina Clavero, en conjunto con el Rally Argentino.

La competencia, correspondiente a la segunda fecha del calendario, tendrá un recorrido total de 534,44 kilómetros, de los cuales 175,54 serán cronometrados, distribuidos en 13 pruebas especiales que atravesarán ocho localidades de la provincia.

El lanzamiento oficial se realizó en el Centro Cívico del Bicentenario, donde el gobernador Martín Llaryora destacó el impacto del evento en la economía local y el turismo. En ese marco, remarcó la tradición de Córdoba en este tipo de competencias y su posicionamiento a nivel nacional e internacional.

La actividad comenzará el viernes 17 con el shakedown en el Burrodromo de Mina Clavero, entre las 10:00 y las 13:00, mientras que a las 20:00 se realizará la rampa simbólica de largada frente al Casino.

El sábado 18 se disputará la Etapa 1, con siete tramos y 93,10 kilómetros cronometrados, incluyendo sectores como Tala Cañada – Río Jaime, El Cruce – Ambul y El Mirador – Cuesta de San Luis.

El domingo 19 se correrá la Etapa 2, con seis pruebas especiales y 82,44 kilómetros, entre ellos los tramos El Faro – San José, Ciénaga de Allende – Mina Clavero y Giulio Cesare – Mina Clavero, que tendrá su segundo paso como Power Stage.

La competencia finalizará a las 15:03 con el ingreso al parque cerrado y la premiación se realizará desde las 16:00 en el Casino de Mina Clavero.