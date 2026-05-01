Colapinto hizo historia y terminó octavo en la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación y finalizó en el octavo puesto en el Gran Premio disputado este fin de semana, logrando sumar puntos importantes en la Fórmula 1 y consolidando su crecimiento en la categoría.

El piloto argentino completó una carrera inteligente, con buen ritmo y sin errores, lo que le permitió mantenerse competitivo frente a rivales con mayor experiencia y aprovechar las oportunidades que se presentaron a lo largo de la competencia.

Este resultado representa uno de los mejores desempeños de Colapinto desde su llegada a la máxima categoría, en una temporada en la que viene mostrando una evolución constante tanto en clasificación como en ritmo de carrera.

Con este octavo lugar, el argentino suma unidades clave para el campeonato y refuerza su confianza de cara a las próximas fechas, donde buscará seguir metiéndose en la zona de puntos.