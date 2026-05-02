Talleres cierra la primera fase del Apertura visitando a Unión

Santa Fe. Unión y Talleres se enfrentarán este sábado, desde las 18:45, en el Estadio 15 de Abril por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

La T viene de igualar sin goles frente a Estudiantes en La Plata pero en la previa de dicho encuentro selló su pase a octavos de final porque Defensa y Justicia fue goleado 4-0 por Boca. Con 25 puntos, Talleres marcha cuarto y un triunfo en Santa Fe le asegurará la localía, al menos, en el primer mano a mano de los playoffs.

En caso de empatar o perder con Unión, deberá esperar a lo que suceda con Lanús, que recibirá a Riestra horas antes, ya que el Granate tiene 23 unidades y de imponerse ante el Malevo llegará a los 26 puntos.

Por su parte, El Tatengue viene de sumar un punto de los últimos nueve, pero sabe que una victoria contra la T en Santa Fe lo meterá en playoffs sin depender de resultados ajenos.

El Tatengue tenía encaminada la clasificación pero en las últimas tres fechas perdió 2-1 con Estudiantes y 3-2 ante Newell’s, y empató 2-2 contra Vélez, y por eso llega al cierre de la fase regular con posibilidades de meterse en playoffs pero también de quedarse afuera.

La fecha 9 será la última de la fase regular del Apertura porque a principios de marzo la AFA y todos los dirigentes del fútbol argentino realizaron un paro, medida que fue en respuesta a la acusación por evasión impositiva contra la Asociación y algunos de sus dirigentes más importantes.

