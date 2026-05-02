Tras las reformas, así quedará el estadio de Belgrano

Córdoba. El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, presentó oficialmente el proyecto “Gigante 360°”, un plan integral que busca modernizar el Estadio Julio César Villagra y consolidar su crecimiento institucional.

El proyecto “Gigante 360°” tiene como eje central transformar el estadio de Belgrano en un espacio acorde a las exigencias actuales del fútbol argentino e internacional. Entre los principales puntos, se destaca el cerramiento de las cuatro tribunas, lo que permitirá ampliar la capacidad y mejorar la experiencia de los hinchas.

La primera etapa contempla la construcción de una nueva tribuna popular, considerada clave para iniciar la renovación del Gigante de Alberdi. Además, se prevé una reorganización integral de los accesos, servicios y espacios comunes dentro del estadio.

Desde la dirigencia indicaron que en las próximas semanas se presentará la ingeniería financiera necesaria para avanzar con las obras sin afectar el funcionamiento del fútbol profesional.

Extensión territorial

Uno de los pilares del proyecto es la expansión territorial del club en barrio Alberdi. En ese marco, Belgrano adquirió recientemente tres inmuebles sobre calle La Rioja por un total de 480.000 dólares, lo que le permitió alcanzar el 97% de la propiedad de la manzana histórica.

Con esta operación, el club aseguró el 100% de los terrenos necesarios para ejecutar el masterplan. Según datos oficiales, desde 2023 la institución incrementó su superficie en un 38%, sumando más de 7.000 metros cuadrados a su patrimonio.

Esta estrategia de crecimiento garantiza el espacio físico para desarrollar nuevas tribunas, mejorar los accesos y proyectar una remodelación definitiva del estadio de Belgrano en Córdoba.

El plan “Gigante 360°” también incluye una fuerte apuesta al crecimiento institucional. Artime ratificó el objetivo de alcanzar los 100.000 socios, una meta que el club considera clave para sostener el desarrollo económico y deportivo.

En esa línea, se planteó la necesidad de actualizar el estatuto social, que no se modifica desde 1997, con el fin de adaptarlo a las nuevas demandas y promover una mayor participación de los socios.

Además, entre las mejoras técnicas previstas se encuentra la reubicación del sistema de iluminación del estadio para cumplir con los estándares de la Conmebol, lo que permitiría a Belgrano disputar competencias internacionales en Alberdi.

