Belgrano cierra la primera fase recibiendo a Sarmiento

Córdoba. Belgrano recibirá hoy a Sarmiento de Junín a partir de las 16.00 hs, en el Estadio Julio César Villagra, por la novena fecha aplazada del Torneo Apertura.

El juez designado para impartir justicia será Andrés Gariano y Fernando Espinoza se encargará del VAR. La transmisión oficial del encuentro será a través de la señal de TNT Sports.

Ricardo Zielinski dio a conocer la lista de convocados con el regreso de Emiliano Rigoni, quien cumplió sus dos partidos de sanción.

Federico Ricca es baja para este encuentro y el partido de octavos en Playoffs, debido a la tarjeta roja directa recibida en el duelo ante el “Lobo platense”.

Belgrano buscará volver al triunfo como local y culminar su participación en la Fase Regular lo más alto posible. Una victoria dejaría al “Pirata” como rival de Talleres en octavos de final, en lo que podría ser un Clásico histórico para Córdoba.

El “Celeste” se ubica en la quinta posición del Grupo B con 23 puntos. Sin embargo, la paridad en su zona genera que una derrota lo podría hacer caer hasta el octavo puesto.

Sarmiento, por su parte, llega de un gran triunfo por la mínima ante Tigre, que le dio oportunidades de clasificar a los Playoffs. El equipo dirigido por Facundo Sava está obligado a ganar y espera una serie de resultados para lograr el milagro. El “Kiwi” se ubica en la onceava posición del Grupo A con 19 puntos.

