Belgrano goleó a Sarmiento y chocará con Talleres en octavos

Córdoba. Belgrano goleó hoy 4 a 0 a Sarmiento de Junín en Córdoba y enfentará a Talleres en octavos de final.

Francisco González Mettilli, Lucas Suárez, en contra, Ramiro Hernandes y Ramiro Tulián marcaron lo goles celestes en lo que fue el último partido del conjunto cordobés de la primera fase del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Desde el primer tiempo y pese a las ausencias de peso entre los titulares, como las de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez, el dueño de casa marcó diferencias contra el tibio Sarmiento y así llegó la apertura del marcador, a través de Francisco González Metilli, a los 36 minutos.

Belgrano no lo dejó reaccionar a Sarmiento, y a los 43 un centro de Emiliano Rigoni terminó en la red del arco de Javier Burrai, porque otro ex Talleres, Lucas Suárez, se llevó por delante la pelota para el el gol en contra. Partido prácticamente liquidado, con todo el segundo tiempo por jugar.

En la segunda mitad Belgrano estaba más para golear que la visita para empatar. Ramiro Hernándes anotó su primer gol en Primera y va creciendo en el mediocampo celeste, y Rigoni se perdió un gol increíble para redondear la goleada.

Así, Belgrano festeja un gran triunfo y llegará entonado al clásico con Talleres en octavos de final.

