De punta a punta: un argentino ganó en el GT europeo

Automovilismo internacional
De punta a punta: un argentino ganó en el GT europeoIgnacio Montenegro se impuso en la Carrera 2 disputada en Brands Hatch junto a Matisse Lismont. Dominaron toda la prueba en la Silver Cup.
El piloto argentino Ignacio “Nacho” Montenegro logró una victoria contundente en el GT europeo al imponerse en la Carrera 2 disputada este fin de semana en el circuito de Brands Hatch, en Inglaterra.
Acompañado por el belga Matisse Lismont, el argentino lideró la competencia de principio a fin dentro de la categoría Silver Cup, sin dejar margen para sus rivales y sosteniendo el ritmo durante toda la prueba.
La dupla mostró un rendimiento sólido desde el inicio del fin de semana y lo confirmó en pista con una actuación dominante que se tradujo en una victoria de punta a punta.
El resultado consolida la presencia del piloto argentino en el automovilismo internacional, donde continúa sumando experiencia y protagonismo en competencias de alto nivel.