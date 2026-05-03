De punta a punta: un argentino ganó en el GT europeo

El piloto argentino Ignacio “Nacho” Montenegro logró una victoria contundente en el GT europeo al imponerse en la Carrera 2 disputada este fin de semana en el circuito de Brands Hatch, en Inglaterra.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 GT RACE WINNERS!!! uD83EuDD47uD83CuDFC6

Nacho Montenegro and Matisse Lismont were simply untouchable in Race 2 at Brands Hatch, securing a lights-to-flag victory in the Silver Cup. What an incredible weekend for our Nachito, we couldn’t be prouder!



uD83CuDDE6uD83CuDDF7 PD: Amigos argentinos, quédense hasta el… pic.twitter.com/yAmK9SdKvS — Bullet Sports Management (@BulletSportsMgt) May 3, 2026

Acompañado por el belga Matisse Lismont, el argentino lideró la competencia de principio a fin dentro de la categoría Silver Cup, sin dejar margen para sus rivales y sosteniendo el ritmo durante toda la prueba.

La dupla mostró un rendimiento sólido desde el inicio del fin de semana y lo confirmó en pista con una actuación dominante que se tradujo en una victoria de punta a punta.

El resultado consolida la presencia del piloto argentino en el automovilismo internacional, donde continúa sumando experiencia y protagonismo en competencias de alto nivel.