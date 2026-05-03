Automovilismo internacional

De punta a punta: un argentino ganó en el GT europeo

Ignacio Montenegro se impuso en la Carrera 2 disputada en Brands Hatch junto a Matisse Lismont. Dominaron toda la prueba en la Silver Cup.
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Deportes
domingo, 3 de mayo de 2026 · 19:58

El piloto argentino Ignacio “Nacho” Montenegro logró una victoria contundente en el GT europeo al imponerse en la Carrera 2 disputada este fin de semana en el circuito de Brands Hatch, en Inglaterra.

Acompañado por el belga Matisse Lismont, el argentino lideró la competencia de principio a fin dentro de la categoría Silver Cup, sin dejar margen para sus rivales y sosteniendo el ritmo durante toda la prueba.

La dupla mostró un rendimiento sólido desde el inicio del fin de semana y lo confirmó en pista con una actuación dominante que se tradujo en una victoria de punta a punta.

El resultado consolida la presencia del piloto argentino en el automovilismo internacional, donde continúa sumando experiencia y protagonismo en competencias de alto nivel.

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