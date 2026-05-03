Es carlospacense, con 14 años se consagró campeón de Fórmula 4

Por Santiago Carreño.

Lázaro Bainotti nacido y criado en Villa Carlos Paz, deslumbra al mundo del automovilismo. Con tan solo 14 años, se convirtió en la persona más joven en salir campeón de la Fórmula 4 en Estados Unidos.

A los 10 años se subió por primera vez al karting, y de a poco fue creciendo y escribiendo su historia dentro del automovilismo. Tras su paso por la Fórmula Renault en Mendoza, dio el salto internacional para competir en Estados Unidos en la Fórmula 4, una de las categorías más existentes del mundo.

Se consagró campeón en un torneo regional disputado en Miami, donde ganó las tres fechas, y recientemente alcanzó el podio en el campeonato nacional en Nueva Orleans. Actualmente compite en un certamen compuesto por seis fechas con tres carreras cada una, enfrentándose a pilotos de alto nivel, incluidos integrantes de academias internacionales.

Más allá de los logros, su mirada está puesta en el futuro. Europa aparece como el gran objetivo en su carrera deportiva, donde buscará consolidarse una vez que alcance la edad reglamentaria para competir con licencia FIA.

Lázaro junto a su padre padre y el periodista Santiago Carreño.

El camino no es sencillo. El automovilismo demanda una fuerte estructura de apoyo, sponsors y equipo, pero Lázaro avanza con pasos firmes, acompañado por su familia y con el respaldo de quienes comienzan a ver en él una de las grandes promesas del deporte motor argentino.