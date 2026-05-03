Falleció Roque Avallay, integrante del inolvidable Huracán de 1973

Buenos Aires. Ayer se confirmó la triste noticia de la muerte a los 80 años del exfutbolista Roque Avallay, goleador notable del mítico Huracán campeón de 1973, que dirigía César Luis Menotti.

Vistió varias camisetas a lo largo de su carrera, pero en Huracán quedó su mejor versión.

Roque había nacido en San Rafael, provincia de Mendoza y en Deportivo Maipú de esa provincia comenzó su vinculación profesional con el fútbol, en los inicios de la década del 60. Luego pasó a Independiente, donde debutó nada menos que la Copa Libertadores frente a Boca, el 24 de marzo de 1965. Su velocidad había impactado a los dirigentes del Rojo para contratarlo.

En primera división, debutó un mes más tarde, en la fecha inaugural del Metropolitano, en una derrota 1-0 frente a Platense en cancha de River.

Al comenzar la temporada ‘66 disputó un partido en Independiente y luego fue transferido a Newell’s, donde hizo su presentación el 3 de abril, igualando 1-1 con Atlanta. Su paso por allí fue muy bueno, porque a lo largo de cuatro años marcó 51 goles en 145 partidos, siendo casi siempre el máximo artillero de su equipo. Gracias a eso, le llegó la chance de la selección argentina. En 1968 disputó cuatro partidos con la camiseta celeste y blanca (dos frente a Uruguay, uno con Paraguay y otro ante Polonia), marcando un gol.

Enero de 1970. Una nueva década por delante y una oportunidad que cambiaría para siempre la carrera de Roque. Los dirigentes de Newell’s se pusieron de acuerdo con sus pares de Huracán para hacer un trueque entre dos delanteros. Alfredo Obberti llegó a Rosario y Avallay hizo su aparición en Parque Patricios, donde dejaría para siempre su corazón. En ese plantel ya estaban dos chicos de las inferiores que venían jugando muy bien y con quienes Roque muy pronto se iba a entender a la perfección: Miguel Ángel Brindisi y Carlos Babington.

No eran tiempos fáciles para Huracán, que estaba más cerca del fondo de la tabla que de la punta. Los técnicos no duraban mucho por los flojos resultados y los cambios eran permanentes, hasta que el 2 de mayo de 1971, debutó oficialmente el entrenador que iba a cambiar la historia del club. Era un flaco alto, que venía de dirigir a Newell’s en un puñado de partidos: César Luis Menotti.

La pieza que faltaba para esa máquina de fútbol, arribó en el verano del ‘73, en plena pretemporada. Era un chico bajito, que casi no hablaba, pero cuando rodaba la pelota, nadie se la podía sacar. El arribo de René Houseman fue fundamental para soltar todas las palomas y entregarse a la magia del buen juego. Hinchas de distintos equipos iban a verlos, porque eran una maravilla. Fueron los justos campeones del Metropolitano ‘73, dejando una huella imborrable, un sello distintivo de lo mejor de los potreros argentinos.

Su gran momento fue coronado en una nueva convocatoria para la selección, siendo parte del plantel que obtuvo la clasificación para el Mundial ‘74.

En 1976 pasó a Atlanta donde tuvo un paso discreto. Pero fue en Chacarita donde se produjo su resurrección. Apenas un torneo, el Metropolitano 1977, le bastó para ser muy querido por siempre en ese club. Sus 22 goles en 44 partidos resultaron claves para que los Funebreros lograran mantenerse en primera división.

Para el Nacional de ese año, pasó a Racing. Para el Nacional ‘79 se dio el gusto de volver a Huracán, a donde también habían regresado Brindisi, desde España y Babington, desde Alemania. Los apellidos estaban, pero no pudo repetirse la magia del ‘73. La última fecha del Nacional de 1980, marcó su despedida del fútbol. Fue un empate 1-1 ante Talleres en el estadio Mundialista de Córdoba y, por supuesto, fue el autor del gol.

Más tarde, Avallay hizo el curso de entrenador y trabajó en varios clubes en las divisiones inferiores.

Este 2 de mayo dijo adiós. Se fue con sus festejos al otro plano. Seguramente disfrutó cada recuerdo y cada halago. Como aquel que le regaló un Quemero de ley, como lo era Horacio Ferrer, dueño de una pluma única: “El fútbol tiene esta seducción y esta brujería que lo hace único. Por eso lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, que daría todos mis versos a cambio de poder meter un gol como los que hacía el Roque Avallay”.

