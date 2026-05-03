Los Pumitas hicieron historia y vencieron a Nueva Zelanda por primera vez

El seleccionado argentino de rugby sub-20, conocido como Los Pumitas, consiguió un triunfo histórico al derrotar por primera vez a Nueva Zelanda en esta categoría, marcando un hito dentro del rugby nacional.

El resultado cobra una dimensión especial teniendo en cuenta el peso de los equipos neozelandeses en el deporte, tradicionalmente dominantes tanto a nivel juvenil como en el seleccionado mayor.

A nivel absoluto, Los Pumas ya habían logrado victorias frente a los All Blacks en distintas condiciones —como local, visitante y en terreno neutral—, pero en el ámbito sub-20 este antecedente no existía hasta ahora.

El logro se suma a un contexto de crecimiento del rugby argentino en el plano internacional, con proyección hacia futuras competencias y el desarrollo de nuevos talentos.

Además, el país se posiciona como candidato para albergar el Mundial de Rugby 2035, en un escenario donde aún no ha sido sede de la competencia.