Qué tiene que pasar para que haya clásico cordobés en los playoffs

Córdoba. Talleres y Belgrano podrían enfrentarse en octavos de final del torneo Apertura de la Liga Pofesional.

Con el empate ante Unión, La T se aseguró el cuarto puesto de su zona y jugará como local en el estadio Mario Alberto Kempes.

Ahora toda la atención está puesta en Belgrano. Para que haya clásico cordobés en la próxima instancia, el equipo celeste debe finalizar quinto en la tabla. Hoy ocupa ese lugar, pero todavía depende de los resultados de la última fecha.

Si Belgrano gana

La forma más sencilla para sostener el quinto puesto es una victoria de Belgrano.

Si el Pirata suma de a tres, quedará muy bien posicionado. En ese caso, solo debería mirar a Gimnasia, que podría superarlo únicamente si gana su partido por más de dos goles de diferencia, ya que Belgrano lo aventaja actualmente en la diferencia de gol.

Si Belgrano empata

También puede haber cruce cordobés si Belgrano iguala, aunque dependerá de otros resultados.

Para conservar el quinto puesto en ese escenario, no deben ganar ni Gimnasia ni Huracán.

Si gana Gimnasia, lo superará en la tabla.

Si no gana Gimnasia pero sí gana Huracán, también dejará atrás a Belgrano.

Por eso, con empate celeste, necesita tropiezos ajenos.

Si Belgrano pierde

Incluso perdiendo, Belgrano todavía puede quedar quinto, aunque es la combinación más compleja.

Para que eso ocurra, deben darse dos resultados:

Que pierda Gimnasia, para no alcanzarlo con mejor diferencia de gol.

Que empaten Racing y Huracán, ya que una victoria de Huracán también lo dejaría atrás.