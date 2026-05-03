Talleres empató 1 a 1 ante Unión y jugará de local en octavos

Santa Fe. Después de buscar y buscar durante todo el partido, Unión obtuvo su recompensa y se lo empató ayer a Talleres en la última, pero ya no depende de sí mismo para meterse en los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

El conjunto santafesino fue superior durante toda la noche e hizo los méritos para sumar, convirtiendo a Guido Herrera en figura, pero recién a los 95 minutos pudo igualar y, para clasificarse, necesita un traspié de Defensa y Justicia el lunes.

La primera chance, a los 7 minutos, estuvo en los pies de Palacios, pero el palo le dijo que no. Y del otro lado, a los 18', la T no perdonó: Rick le ganó a Del Blanco, se sacó de encima a Ludueña con un pie a pie y la clavó del ángulo, marcando uno de los mejores goles de la fecha.

El Tatengue pidió falta del brasileño en el control, pero ni el árbitro Zunino ni el VAR consideraron que había infracción.

Con la desventaja en el marcador, el local salió a buscar con mayor convicción el empate, pero se topó con un hombre clave para la visita: Guido Herrera.

En primera instancia, el arquero sacó un tiro libre de Del Blanco ayudado por el palo, mientras que minutos después se agigantó dos veces contra Tarragona, la primera en mano a mano muy claro, sosteniendo el cero del equipo de Carlos Tevez.

En definitiva, si los dirigidos por Leonardo Madelón perdían luego de 45 minutos, se debía al golazo de Rick y al partidazo de Herrera, claves para que el elenco cordobés se mantuviera en los primeros puestos de la Zona A.

El complemento, lejos de cambiar la dinámica del partido, tuvo a Unión dominando ampliamente el partido, monopolizando la pelota y acercándose peligrósamente a Herrera, aunque principalmente con centros al área y remates de afuera del área.

Con el Tatengue, que ganó uno de los últimos ocho cotejos, yendo, insistiendo, buscando, Herrera volvió a protagonizar una gran doble atajada, terminando de erigirse en la gran figura del partido.

La última de la noche parecía que iba a ser un tiro libre en la puerta del área de Tarragona, un remate que se fue apenas desviado, pero a los 95 minutos Tarragona se convirtió en héroe al mandar a guardar un centro de Vargas para poner el 1-1.

Con este resultado, Talleres alcanzó los 26 puntos y se aseguró el cuarto puesto, por lo que jugará los octavos de final en el Kempes.

Unión, por su parte, sumó un punto importante pero se quedó en 21 unidades y, para meterse en los playoffs, necesita que Defensa (19) no le gane a Gimnasia en Mendoza el lunes (Instituto (18), para superarlo, debería ganar por 7 goles en Río Cuarto).