Desafío Río Pinto 2026: Durán y Zurita escribieron su nombre en la historia

La Cumbre. La Cumbre volvió a latir al ritmo del mountain bike. Más de 6.000 ciclistas, caminos cubiertos de polvo serrano y un circuito tan desafiante como legendario marcaron el pulso del 30° Desafío al Valle del Río Pinto, la competencia más convocante de Latinoamérica en su disciplina.

En este escenario, donde la épica se construye pedal a pedal, Agustín Durán y Julieta Zurita se consagraron como los grandes protagonistas de una edición aniversario que ya quedó grabada en la historia del deporte argentino.

Un sprint para la memoria

El chileciteño Agustín Durán se quedó con la clasificación general masculina tras un final vibrante, resuelto en un sprint ajustadísimo frente a Maxi Aiello. Fue una definición de alto voltaje, de esas que condensan en segundos todo el desgaste de casi 90 kilómetros.

Durán no solo ganó: resistió, administró y atacó en el momento justo en un circuito que no perdona errores.

El impacto de una debutante

En la rama femenina, la sorpresa tuvo nombre propio: Julieta Zurita. En su primera participación, logró imponerse en la general, confirmando que el Río Pinto también es territorio de irrupciones memorables.

En paralelo, la pampeana Yesica Cantelmi se destacó en la categoría profesional con un tiempo de 03:12:54, superando por apenas 42 segundos a Carolina Maldonado en otro cierre electrizante.

Un circuito que exige y consagra

El recorrido volvió a ser el gran juez silencioso: 85 a 90 kilómetros de extensión, largada y llegada en el Aero Club de La Cumbre; Paso por San Marcos Sierras, el dique El Cajón de Capilla del Monte y San Esteban; Caminos de tierra, vados, sectores técnicos y subidas que desgastan tanto como seleccionan. El clima serrano de mayo acompañó con condiciones típicas: aire fresco, polvo en suspensión y ese paisaje que mezcla belleza con exigencia.

Mucho más que una carrera

La edición 2026 no fue una más. Fue una celebración de tres décadas. Un movimiento turístico que superó ampliamente las 20.000 personas en toda la región.

Durante todo el fin de semana, el evento se transformó en un verdadero polo de encuentro del ciclismo continental.

El crecimiento también dejó desafíos. Algunos competidores reportaron demoras importantes —de hasta casi dos horas— en los accesos y egresos, una señal clara de que la magnitud del evento exige una logística cada vez más afinada.

Treinta años de historia, una identidad intacta

El Desafío Río Pinto volvió a demostrar por qué es mucho más que una competencia: es una experiencia colectiva, una postal deportiva de Córdoba y una tradición que combina esfuerzo, paisaje y comunidad. En su 30° aniversario, la carrera no solo celebró su pasado. Confirmó, una vez más, que su futuro sigue rodando fuerte.

