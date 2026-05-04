El carlospacense Lázaro Bainotti y el sueño de llegar a la Fórmula 1

Lázaro Bainotti es un joven piloto oriundo de Villa Carlos Paz que sueña con escribir su propia historia en la Fórmula 1, siguiendo los pasos de nombres como Juan Manuel Fangio o Franco Colapinto. Con tan solo 14 años, se convirtió en la persona más joven en salir campeón de la Fórmula 4 en Estados Unidos. En diálogo exclusivo con El Diario, compartió sus sensaciones sobre su presente en el automovilismo internacional, sus logros recientes y el gran objetivo que guía su carrera.

Lázaro nació en la Clínica Punilla de Villa Carlos Paz, el 13 de julio del 2011. Estudió en el colegio Costa Azul College y una vez que comenzó con su carrera deportiva, continuó estudiando en las instalaciones educativas del Estadio Mario Alberto Kempes. Su padre fue corredor de TC 2000, por lo que heredó la pasión por el deporte automovilístico deportivo.

«Arranqué en el karting a los 10 años y pude ganar muchos títulos en Córdoba y Buenos Aires. Después pasé a la Fórmula Renault en Mendoza y ahora estoy corriendo en la Fórmula 4 en Estados Unidos»; contó.

Lázaro en sus primeras competencias en Karting

Sobre su experiencia en el exterior, destacó: «Pudimos ganar un campeonato regional en Miami, donde ganamos las tres fechas. Y en el campeonato nacional en Nueva Orleans logré una victoria, aunque también tuvimos algunos problemas mecánicos. Era el campeonato más importante. El auto es hecho en Estados Unidos con un motor Honda 2.0 de 180 caballos y con mucha tecnología. Estamos peleando con mucho nivel».

El joven piloto remarcó el nivel de competencia al que se enfrenta: «Hay pilotos de academias como Williams y mucho nivel. Ya estamos peleando adelante, dentro del lote de los que luchan por la punta».

En cuanto a su futuro, Lázaro fue contundente: «La mente está puesta en Europa. Estados Unidos es un paso previo para llegar con experiencia y poder competir allá, con carrera hecha de dos años».

A pesar de su corta edad, el joven tiene en claro lo que implica este camino: «El automovilismo es muy difícil, se necesita mucho apoyo, sponsors y un buen equipo. Es un proceso, pero mi sueño es llegar a la Fórmula 1».

Con determinación, talento y resultados que lo respaldan, Lázaro Bainotti empieza a posicionarse como una de las jóvenes promesas del automovilismo argentino, llevando el nombre de Carlos Paz al escenario internacional.

Lázaro junto a su papá Mariano Bainotti.