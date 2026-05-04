¡Histórico! Franco Colapinto brilló en Miami: terminó 7° y sumó puntos

El automovilismo argentino vivió una jornada de gloria este domingo en el Gran Premio de Miami. Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, redondeó un fin de semana de altísimo vuelo al finalizar en la séptima posición, logrando así cosechar seis unidades fundamentales para el campeonato de pilotos y el de constructores.

Aunque el piloto bonaerense cruzó la bandera a cuadros en el octavo lugar tras una carrera estratégica y de ritmo constante, la noticia llegó minutos después: una penalización a Charles Leclerc (Ferrari) le permitió a Colapinto ganar un puesto en los escritorios, consolidando su presencia en la zona de puntos.

Este resultado es el broche de oro para una cuarta fecha que marcó el regreso de la F1 tras el parate obligado de un mes. Colapinto demostró madurez y velocidad, logrando meterse en la Q3 tanto el viernes como el sábado, y finalizando décimo en la carrera sprint. La carrera en el circuito callejero de Miami tuvo como ganador al joven Kimi Antonelli (Mercedes), quien dominó tras largar desde la pole. El podio lo completaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Para el equipo Alpine, la alegría fue agridulce. Mientras el argentino celebraba su séptimo puesto, su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo que abandonar prematuramente en la quinta vuelta tras un violento impacto provocado por Liam Lawson.

Más allá de lo deportivo, el paso de Colapinto por Florida dejó una imagen para la historia: su encuentro con Lionel Messi. El astro del fútbol mundial se acercó a saludar al joven de Pilar, un gesto que pareció inyectar una dosis extra de confianza en el piloto de cara a la competencia del domingo.

Tras el éxito en tierras estadounidenses, la Fórmula 1 sigue. El 24 de mayo se disputará el Gran Premio de Canadá y el 7 de junio será el turno del Gran Premio de Mónaco (el mítico trazado callejero del principado).