Instituto va en busca de un "milagro" que lo meta en octavos

Río Cuarto. Estudiantes de Río Cuarto e Instituto jugarán este lunes desde las 21.30 en el Estadio Antonio Candini por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Casi sin posibilidades de jugar la fase final del campeonato, La Gloria buscará una hazaña sin precedentes para seguir con vida. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

La mejor noticia en Río Cuarto es que un tumultuoso primer semestre de regreso a la Primera División llega a su fin. Último de la zona B con cinco puntos y doce derrotas -y marcado por el conflicto con los diez jugadores relegados “por tiempo indeterminado”-, hace tiempo que el Celeste perdió la ilusión de avanzar de ronda. La verdadera batalla para los conducidos por Gerardo Toro Acuña estará en la zona baja; los promedios, su principal preocupación.

Instituto viene de perder en Córdoba ante Estudiantes y de empatar en Rosario ante Newell´s. Estos resultados le complicaron la clasificación a la Gloria, cuando parecía que se metería entre los mejores ocho sin problema hace algunas fechas. Los dirigidos por el Traductor Flores están 10° con 18 puntos, a 3 del último que está ingresando a los playoffs. Encima, los resultados del sábado no lo ayudaron. Alex Luna será baja por llegar a las cinco amarillas.

La fecha 9 será la última de la fase regular del Apertura porque a principios de marzo la AFA y todos los dirigentes del fútbol argentino realizaron un paro, medida que fue en respuesta a la acusación por evasión impositiva contra la Asociación y algunos de sus dirigentes más importantes.

Para clasificar, Instituto necesita un verdadero milagro. Deberá derrotar a Estudiantes (RC) por 7 goles para superar el +4 del Tatengue en la diferencia de gol. Además, Defensa y Justicia no debe vencer a Gimnasia de Mendoza.