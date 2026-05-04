Talleres y Belgrano jugarán en el Kempes y sin hinchada visitante

Córdoba se prepara para uno de los enfrentamientos más vibrantes de su historia reciente. Talleres y Belgrano se verán las caras en un duelo «mata-mata» por los octavos de final del Torneo Apertura, pero el espectáculo en las tribunas tendrá un solo color. Pese a las gestiones iniciadas desde Alberdi, la decisión es firme: no habrá visitantes.

El deseo de ver ambas parcialidades en el Kempes se esfumó rápidamente. Tras la goleada de Belgrano ante Sarmiento, el presidente del «Pirata», Luis Fabián Artime, había manifestado públicamente su intención de negociar la cabecera sur para su gente. Sin embargo, Talleres hizo valer su localía (obtenida por finalizar 4° en su zona, por encima del 5° puesto de la «B»).

La directiva albiazul ratificó que el estadio será ocupado exclusivamente por sus socios y simpatizantes.

Este partido marca un hito: es la primera vez que los dos gigantes cordobeses se eliminan directamente en octavos de final de este certamen. El que gane sigue; el que pierda, se despide. Será el próximo fin de semana (a confirmar si el sábado 9 o domingo 10) en el Estadio Mario Alberto Kempes. En caso de empate en los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario (dos de 15'). De persistir la igualdad, el pase a cuartos de final se definirá por penales.