Aimara Baldasare clasificó al Mundial Juvenil de Escalada en Italia

La joven deportista Aimara Baldasare, de tan solo 17 años, volvió a dejar en lo más alto a Villa Carlos Paz tras lograr su clasificación al Campeonato Mundial Juvenil de Escalada 2026, que se disputará en Arco, Italia, del 18 al 25 de julio.

El pasaje al certamen internacional lo consiguió el pasado fin de semana durante el Campeonato Argentino de Escalada Deportiva, realizado en Esquel, Chubut. Allí, Aimara tuvo una destacada actuación que le permitió quedarse con el segundo puesto y consagrarse subcampeona argentina en la categoría U19, resultado clave para asegurar su lugar en la competencia mundial.

No es la primera vez que la joven escaladora alcanza este nivel. En 2025, ya había representado al país en el Mundial de Finlandia, sumando experiencia internacional que hoy se refleja en su crecimiento deportivo y en los logros que continúa cosechando. Aimara entrena de manera constante y exigente en el Club Andino de Villa Carlos Paz, donde forja día a día su disciplina, técnica y fortaleza.

Su corta edad no es un límite, sino un impulso, se ha convertido en un verdadero ejemplo de perseverancia, dedicación y compromiso con el deporte. De cara al desafío en Italia, su entorno ya comienza a organizar distintas iniciativas para acompañar el sueño, entre ellas sorteos y ventas solidarias, con el objetivo de reunir los fondos necesarios para el viaje.

Con talento, esfuerzo y una fuerte pasión por la escalada, Aimara Baldasare vuelve a posicionarse entre las mejores del país y se prepara para representar a la Argentina en uno de los escenarios más importantes del mundo.