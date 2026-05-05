Bianca Garibaldi seguirá en el voley universitario de EE.UU.

EE.UU. La jugadora de vóley de Villa Carlos Paz, Bianca Garibaldi, en las últimas horas renovó contrato con su equipo Georgia Tech, y continuará en el voley universitario de los Estados Unidos.

Garibaldi, que cerró el 2025 de gran manera, donde fue elegida como una de las seis integrantes del segundo equipo ideal de la Conferencia Atlántica, sino que, también, integró el elenco ideal de todo el sureste norteamericano.

Pero esto no fue todo, por que al volver a Villa Carlos Paz, se quedó con el Falucho de Oro, en la Fiesta del Deporte, siendo elegida como la mejor deportista del año.

Sin embargo, no frena la marcha, y buscará dar otro paso más durante el 2026, con más experiencia, y ya siendo una de las pilares que tiene su equipo.

Lejos quedó, aquella joven que se formó en el Club de Pesca, pasó por Municipalidad de Córdoba, River Plate, y poder dar su paso al vóley universitario de Estados Unidos. Hoy ya con otra perspectiva, buscará seguir haciendo historia.