Cuándo y a qué hora se juega el clásico entre Talleres y Belgrano

La Liga Profesional programó el cruce de octavos de final para este sábado 9 de mayo en horas de la tarde y la Provincia de Córdoba se detendrá este cuando Talleres y Belgrano vuelvan a verse las caras en una instancia decisiva. El clásico cordobés se disputará a las 16:30 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El horario, más temprano de lo habitual para un sábado, responde a un pedido expreso de los organismos de seguridad para garantizar que los hinchas abandonen la zona del Parque del Kempes con luz natural.

Pese a las especulaciones iniciales sobre la posibilidad de ambas hinchadas, el Club Atlético Talleres confirmó que el encuentro contará únicamente con público local. Bajo el lema «Un Kempes repleto todo azul y blanco», «La T» hará valer su ventaja de localía por haber finalizado mejor posicionado en la fase regular del Torneo Apertura.

A diferencia de otros torneos donde se va directamente a los penales, el reglamento de estos octavos de final establece un paso previo. Si terminan igualados en los 90 minutos reglamentarios, no hay definición inmediata. Se jugará un alargue de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Solo si persiste la igualdad tras los 120 minutos de juego, el pase a cuartos se definirá con penales.