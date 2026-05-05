El impactante video con IA para celebrar los 96 años del Atlético Carlos Paz

Fundado el 4 de mayo de 1930, el Club Atlético Carlos Paz (conocido como «Los Azules» o el «Azzurro») es la primera y una de las instituciones deportivas más emblemáticas de la ciudad.

Con sede en La Cuesta, el club creció junto a Villa Carlos Paz, consolidándose tras mudarse a su predio en 1960 y destacando en la Liga de Punilla antes de sumarse a la Liga Cordobesa.

Con motivo de celebrar sus 96 años, desde la institución se difundió un impactante video realizado con IA que recrea la historia del club y su vínculo con el crecimiento y desarrollo de la ciudad.

El material combina secuencias filmadas y animación y hace un repaso por la rica historia de la institución que supo ganarse un lugar entre los equipos más competitivos de la región. La narración es acompañada por leyendas como Juan Carlos «Lechuga» Arias, uno de los jugadores más emblemáticos del Atlético.