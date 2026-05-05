Instituto le ganó a Estudiantes (RC), pero se quedó afuera de los octavos

Río Cuarto. Instituto venció ayer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, por la última fecha del Torneo Apertura, como visitante. La Gloria, además del propio triunfo, también precisaba que el mismo se diera por, al menos, una diferencia de siete goles para clasificar a octavos, aunque estuvo lejos de ser una realidad. Jeremías Lázaro abrió la cuenta y Jhon Córdoba puso cifras definitivas para el visitante, que se despidió del certamen nacional. En el local vio la tarjeta roja Gabriel Alanís, a los 24 minutos de la primera etapa.

Con este resultado, el elenco dirigido por Diego Flores finalizó en la novena posición de la Zona A con 21 puntos, al igual que Unión de Santa Fe (el último clasificado), pero con una peor diferencia de gol.

Por su parte, el León del Imperio vive una realidad completamente distinta: terminó en el puesto 15º con apenas cinco puntos, producto de una sola victoria, dos empates y 13 derrotas en su regreso a la máxima categoría.