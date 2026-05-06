Atletas de la Escuela Municipal de La Cumbre representarán a Córdoba

La Cumbre. El área de Deportes del municipio de La Cumbre anunció que tres atletas que forman parte de la Escuela Municipal de Atletismo de esa localidad han sido seleccionados para representar a la provincia de Córdoba en el Campeonato Nacional de Atletismo, que se disputará el 9 y 10 de mayo en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Los corredores -que competirán en la categoría U20-, son Sofía Von Martini en 100 y 200m, salto triple y posta 4 x 100 m; María Paz Abad, en 200 y 400m, vallas y posta 4 x 400 m; y Mateo Guerra, en 100 y 400m y posta 4 x 400 m.

"A todos ellos, y a su entrenador, profesor José Dentesano, nuestras felicitaciones y el mayor de los éxitos, los acompañamos y los esperamos para celebrar juntos este nuevo y gran logro" destacaron.