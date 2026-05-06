Córdoba y Villa Carlos Paz, sedes de un encuentro internacional de Karate y Kobudo
Villa Carlos Paz. Las artes marciales en Sudamérica se preparan para uno de los hitos más importantes del año. La provincia de Córdoba recibirá una visita de jerarquía mundial: el Sensei Mitsuo Ishibashi (9º Dan en Karate y Kobudo), Director de Jyureikan Internacional, quien viajará desde Japón junto al Profesor Ken Ishibashi (7º Dan en Karate y 5º Dan en Kobudo).
Este seminario representa una oportunidad única para practicantes y entusiastas de la disciplina, ya que permite la formación directa desde la fuente técnica en Okinawa. Según los organizadores, el encuentro trasciende el formato de una clase convencional: se trata de una instancia de actualización técnica de primer nivel donde convergen la tradición milenaria y la evolución real de estas artes.
Cronograma del Seminario
El evento se desarrollará en dos jornadas intensivas divididas por sedes:
Viernes 08 de mayo: Ciudad de Córdoba
La actividad comenzará en el TAIDO DOJO (Club Estrella Roja), ubicado en Serapio Ovejero 2851 de la ciudad de Córdoba.
15:00 hs: Karate Kids
17:00 hs: Adultos - Kobudo
18:30 hs: Adultos - Karate
Sábado 09 de mayo: Villa Carlos Paz
La segunda jornada se trasladará al Centro Italiano de Villa Carlos Paz, en la intersección de Av. Libertad y Belgrano.
14:30 hs: Kobudo Kids
16:00 hs: Adultos - Kobudo
18:30 hs: Adultos - Karate