Argentina es finalista del Sudamericano Sub 17 femenino y jugará el Mundial

Paraguay. Histórico triunfo tuvo la selección argentina femenina Sub 17 ante Venezuela por 1-0 en Asunción para jugar la final del Sudamericano de la categoría por primera vez y asegurarse una de las cuatro plazas en juego al Mundial de este año en Marruecos, una cita que nunca había disputado hasta el momento.

La Albiceleste de Christian Meloni desempató la contienda en Paraguay, sede del torneo, a los 87 minutos gracias a su capitana Agustina Maldonado. Unos instantes antes, la árbitra del encuentro sancionó un penal por la infracción a Mercedes Diz en el área y Maldonado se hizo cargo de una bola pesada en el estadio ueno Defensores del Chaco. El remate de la jugadora de River Plate perforó la valla de Valeria Rebanales y selló el único tanto del trámite.

Ahora, la Argentina espera a la ganadora de la llave entre Brasil y Chile con la tranquilidad de haber cosechado un logro inédito en esta categoría juvenil de la rama femenina. Las jugadoras catapultaron al país como una de las 24 participantes del evento que reunirá a las mejores selecciones juveniles del mundo y tiene como vigente campeona a Corea del Norte.

Esta competencia se llevará a cabo del 17 de octubre al 7 de noviembre en suelo africano y contará con seis grupos de cuatro selecciones de cada uno. Las dos primeras de cada zona y las cuatro mejores terceras accederán a los octavos de final y seguirán en la carrera por el título.

Además, la Celeste y Blanca jugará el encuentro más importante del Sudamericano Sub 17 por primera vez, ya que nunca había disputado la final. Solo había alcanzado el cuarto lugar en las ediciones de 2008 y 2012. Incluso, en 2025 había sido eliminada en primera fase. Venezuela fue bicampeona en 2013 y 2016, mientras que Brasil es la máxima ganadora con cinco conquistas. Colombia y Paraguay, ambos con 1, cierran el palmarés.

