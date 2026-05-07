Club de Pesca: llega un fin de semana cargado de actividad

Villa Carlos Paz. El Club de Pesca se prepara para una intensa agenda deportiva con compromisos clave en vóley y básquet durante los próximos días, tanto en condición de local como de visitante, en el marco de los torneos asociativos y de División Honor.

En vóley, las actividades comenzarán este miércoles 6 de mayo con la presentación de la Primera División frente a Barrio Parque por la fecha 10 del Torneo “Prof. Daniel Machuca” de División Honor. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Estadio Zisman-Germanetto de Villa Carlos Paz.

La continuidad llegará el sábado 9 de mayo, nuevamente ante Barrio Parque, esta vez con toda la tira formativa jugando como local en el Polideportivo Sol y Río. La jornada comenzará a las 9:30 con la categoría Sub 12 y continuará con Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 21 y Primera.

Básquet

Por su parte, el básquet del club tendrá doble enfrentamiento ante Empalme por la séptima fecha del Torneo Apertura Asociativo A1. El viernes, en el Estadio Zisman-Germanetto, jugarán las categorías U17 desde las 20:30 y Primera División a las 22:15.

El sábado, la actividad se trasladará al Estadio Empalme, donde el Auriverde será visitante. Allí disputarán sus encuentros las categorías Premini, Mini, U13, U15 y U21, desde el mediodía hasta las 18:30.

Además, el lunes 11 de mayo, las divisiones U16 y U19 visitarán a Bolívar en el Estadio Alfredo Omar “Turco” Alí, por la sexta fecha del Torneo Apertura Desarrollo. Los partidos comenzarán a las 20:30 y 22:15, respectivamente.

Desde la institución destacaron la importancia de acompañar a todas las categorías durante un fin de semana cargado de competencia y crecimiento deportivo.

