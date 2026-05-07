Confirmaron el recorrido que tendrá el Rally de Carlos Paz

Por Santiago Carreño

Finalmente quedó definido el recorrido de la quinta edición del Rally de Villa Carlos Paz, para los días 15, 16 y 17 de mayo.

Luego de algunas alternativas,como la subida de Tanti a Cerro Blanco, transitando el nuevo piso pavimentado y de mucho interés por la organización, ante un “apoyo” del municipio de esa localidad, fue el Camino de las 100 Curvas por la ruta E73 el elegido para el día sábado 15 con televisión en directo, junto a un segundo tramo, Río las Suelas-Rotonda, disputado en 2025.

Este sector conocido desde hace mucho tiempo como el Camino de las 100 Curvas, que era la única conexión con el Dique San Roque, no tiene una actividad deportiva muy contínua.

Sin embargo, guarda un recuerdo imborrable cuando en enero de 1965 Carlos Pairetti se impuso en La Vuelta al Lago con un Volvo 1800, competencia de Turismo Carretera, venciendo por primera vez a las clásicas “cupecitas” con un auto de estructura autoportante. t

También el sector fue parte del Campeonato de Trepadas en 1973, con una prueba entre Carlos Paz y La Calera (todo de tierra), donde logró vencer Carlos Pascualini con Fiat 1600.

El programa de esta nueva fecha comenzará el sábado 16 por la tarde, con el tramo de Río las Suelas-Rotonda y luego el de las 100 Curvas, solo con ingreso peatonal.

Para el domingo repetirá Río las Suelas-Rotonda y se sumarán, Cuesta Blanca-Rotonda y Falda del Carmen-Observatorio.

En los próximos días, se conocerá el cronograma con los horarios correspondientes.