Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

Miércoles 19 de mayo de 2021

EDICTO

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. Conc. y Familia 1ra. Nom. – Sec. 1 (Ex. Sec. 2) de Carlos Paz, Cba., en autos: “2775322 - FALDA DEL CARMEN S.A. – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, cita y emplaza al Sr. José Luis Saturnino Zubieta y/o sus sucesores, a comparecer a estar a derecho en el plazo de veinte días, y a quienes se consideren con derecho al inmueble de que se trata de usucapir, a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos al colindante: ITZ S.A., a la Provincia de Córdoba y Municipalidad de Malagueño, para que dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar participación en estos autos, bajo apercibimiento de ley, con respecto al inmueble que se detalla como: FRACCIÓN DE TERRENO ubic. en el lugar denominado “SIERRAS DE ORO”, Pedanía La Calera del Dpto. SANTA MARIA, formada por los LOTES UNO Y DOS de la MZA. TREINTA Y UNO, compuesto por estar unidos de 30,60 mts. de fte., por 35,09 de fdo., lo que hace una SUP. TOTAL de 1.064 m2, y linda: al N., con la calle pública; al S., con el lote 13; al E., con parte del lote 3 y al O., con la calle pública”. Todo según consta en su antecedente dominial MATRICULA 1529630 (31), empadronado en la DGR Prov. de Cba. bajo la cuenta N° 310108047789; nomenclatura catastral: 3101400102031001000. Todo conforme plano confeccionado por el Ing. Agrimensor. Horacio Hoyos Mat. Prof. 1128/1, visado y aprobado por la Dir. de Catastro en Expte. Prov. Nº0033-86.152/2014 aprobado con fecha 31/03/14.- OLCESE, Andrés, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; GIORDANO de MEYER, María Fernanda, SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

EDICTO

El Sr. Juez de Juzgado Civil, Comercial y Familia 1° Nominación - Sec.1 – Carlos Paz (Ex Sec 2) Secretaría de la Dra. María Fernanda Giordano De Meyer, en autos: "Damonte Mario Carlos Alberto, Y Otro Usucapión - Medidas Preparatorias Para Usucapión" Expte. N° 1635651, ha dictado la siguiente resolución: CARLOS PAZ, 11 diciembre 2019. Agréguese informe VEP que se acompaña. En su mérito y proveyendo a la demanda inicial obrante a fs. 349/352: Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble que se detalla conforme Plano de Mensura de fs. 11/12 como Lote 42 Manz. 5 cuya designación oficial es Lote 42 Mz. 5 ubicado en Villa Costa del Lago San Roque de la ciudad de Villa Carlos Paz, Ped. San Roque, Depto. Punilla; Nomenclatura Catastral: 2304553903054042000 e inscripto en el Registro de la Propiedad y designado oficialmente al dominio matrícula 1502054 Nro. de cuenta 230406271795, Superficie: 1545.88 mts. Cdos, cuyos Titulares registrales son José Menta, Isidoro Luis Menta y Manuel Hidalgo que se tramitará como juicio ordinario. Cítese y emplácese a los sucesores de José Menta, y/o José Isidoro Menta, Isidoro Luis Menta y Manuel Hidalgo, para que en el término de veinte días (20) siguientes al de la última publicación de edictos (art. 165 CPCC) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial, Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC y atento el lugar de fallecimiento de los titulares registrales (fs. 33,34, 359), en un diario de tiraje de Córdoba Capital .Cítese a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos a los colindantes señores: Víctor Eduardo Catania, Alberto Horacio Palacios, Juan José Pagnone y al Estado Nacional Argentino; Provincia de Córdoba y Municipalidad de Villa Carlos Paz. Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en dicha Municipalidad, donde deberán permanecer por un plazo de 30 días, siendo obligación de la actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de los actores, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. Asimismo, y atento lo ordenado por el art. 1905 C. Civil y Comercial, ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines de la anotación de Litis sobre el inmueble objeto de usucapión. Texto Firmado digitalmente por: GIORDANO María Fernanda. Fecha: 2019.12.11. OLCESE Andrés. Fecha: 2019.12.12.- El inmueble que se pretende usucapir mide y linda 5,50 mts, al Nor-Este, con calle Soldado Baigorria; al Nor-Oeste, línea quebrada de tres tramos que de Nor-Este a Sud-Oeste mide 31 mts, con Lote 41, desde allí en dirección Nor-Oeste, mide 25,08 mts. con Lote 41, desde allí en dirección Sud-Oeste, mide 44,40 mts. con parte del Lote 44 y Lote 28; 33 mts. al Sud-Oeste, con Lote 27; y 73 mts. al Sud-Este, con parte del Lote 2113-4115 y parte del Lote 2113-4616.

EDICTO

En cumplimiento de lo establecido por el art. 2 Ley 11.867, José Gabriel Sosa, DNI:36.133.501, con domicilio en calle Río Cosquín N°545 de la localidad de San Antonio de Arredondo, Pcia. De Córdoba, transfiere en su totalidad (100%) el Fondo de Comercio de su propiedad dedicado a la estética vehicular que funciona bajo el nombre de fantasía "GS DETAILING" con domicilio en calle Av. Cárcano N°510 de ésta ciudad de Villa Carlos Paz (Cba.), a favor del Sr. Lucas Marcelo Iglesias, DNI:31.558.616, con domicilio en calle Los Amarantos N°325 de la localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, libre de toda deuda y/o gravamen. Incluye bienes muebles, elementos y maquinaria de trabajo, marca, redes sociales y todos los derechos inherentes al negocio. Oposiciones dentro del término de la ley 11867 en Estudio Jurídico "DIALE & ASOCIADOS", Dr. Darío Diale, MP. 5-670 con domicilio sita en calle Prager 56, PH: 6, de la localidad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, Tel: 0351-152013822.