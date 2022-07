Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO



La Sra. Jueza de 1A Inst. Civil, Comercial y Familia de 1 nominación, Secretaria nro. 2 de la ciudad de Cruz del Eje (ubicado en V. Olmos 652 - Cruz del Eje - correo electrónico: Juzcivmfsec2-ce@justiciacordoba.gob.ar), ha dispuesto en los autos caratulados EXPEDIENTE SAC: 6272673 - - SAGANIA, JAZMIN - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION, la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE, 18/06/2021. Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble ubicado en San Marcos Sierras, Pedania San Marcos, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, nomenclatura catastral 14-05-35-01-02-005-16 y designado como lote 16. Dese al presente el trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese Sagania José Javier, para que en el término de diez días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces y en intervalos regulares durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora ( Acordada 29 Serie "B" del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local ( atento la situación real del inmueble objeto de usucapión); sin perjuicio de las notificaciones correspondientes a los domicilios conocidos o proporcionados por los informes agregados en autos.- Cítese a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos a los colindantes; y a todo posible interesado que informen las reparticiones oficiadas. Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin oficiese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. Requiérase la concurrencia a juicio de la Pcia. de Cba. y la Municipalidad o Comuna si correspondiere. Cumpliméntese con los art. 785 (exhibicion de edictos en Juzgado de Paz y Municipalidad correspondiente) y 786 (colocación de cartel indicativo ) del C.de P.C., a cuyo fin oficiese.- (…) Notifiquese.- Firmado: MELONI Mariana PROSECRETARIA LETRADO - ZELLER Ana Rosa - JUEZA DE 1RA. INSTANCIA. El inmueble se describe como un lote de terreno edificado, que no afecta dominio alguno, ubicado en San Marcos Sierras, Pedanía San Marcos, Departamento Cruz del Eje en la Provincia de Córdoba, con nomenclatura catastral: Depto. 14, Ped. 05, Pblo 35, C.01, S.02, Mz. 005, P.016, y que conforme al plano de mensura de posesión para acompañar al juicio de usucapión confeccionado por el Ing. Civil Rene O. Forneris - MP 1782, visado por la Dirección General de Catastro de la Prov. De Córdoba con fecha 24-10-2013, según normativas técnicas vigentes y tramitado por expediente provincial n° 0580 - 000485/2013 se describe de la siguiente forma: cuya poligonal límite está formada por 9 vértices y cuyo desarrollo es: partiendo desde el vértice 1 con rumbo NE y a una distancia (1-2) de 130,30m encontrando el vértice 2, lindando este recorrido en parte con parcela 13 de Patricia Laura Roitstein, inscripta en el Registro General de la propiedad en la matricula 1.092.097 y en parte con parcela 7 de Gaspar Ringuelet, Lila Amanda Riguelet y Manuel Pastor Ringuelet, inscripta en el Registro General de la Propiedad en la Matricula 1.005.907, con un ángulo interno de 101°12´51´´ y con rumbo SE y a una distancia (2-3) de 33,45m encontrando el vértice 3; con un ángulo interno de 45°18´47´´ y con rumbo O y a una distancia (3-4) de 37,44m encontrando el vértice 4; con un ángulo interno de 279°45´11´´ y con rumbo S y una distancia (4-5) de 39,07m encontrando el vértice 5, lindando este recorrido con parcela sin designación, sin antecedentes de dominio y empadronada a nombra de Moira Elsa Ines Wieland; con un ángulo interno de 107° 44´18´´ y con rumbo SO y una distancia (7-8) de 9,11m encontrando el vértice 8; con un ángulo interno de 186° 43´26´´ y con rumbo SO y un distancia (8-9) de 33,80m encontrando el vértice 9; con un ángulo interno de 93°55´07´´ y con rumbo NO y una distancia (9-1) de 49.92m, encontrando el vértice 1 con un ángulo interno de 79°36´34´´ , punto de partida, lindando todo este recorrido con calle pública y de esta forma cerrando el polígono límite de posesión con una superficie de 5.059,25m2.-

EDICTO BOLETIN OFICIAL



TRIBUNAL: CIVIL COMERCIAL CONC. Y FLIA 2ª NOM. CARLOS PAZ

SECRETARÍA: MARIO GREGORIO BOSCATTO No 3

SENTENCIA NUMERO: 27.CARLOS PAZ, 15/03/2022.. Y VISTOS: estos autos caratulados OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA – USUCAPION -



MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. 403725…….Y CONSIDERANDO…… RESUELVO:I) 1) Hacer lugar a la demanda de adquisición de dominio por usucapión iniciada por la Obra Social del Personal de la Industria Petroquímica, poseedora de un porcentaje del 100% del total del inmueble y, en consecuencia, adjudicarle por adquisición mediante prescripción adquisitiva de fecha 8 de marzo de 2008 el inmueble cuyo antecedente dominial y descripción conforme mensura realizada se describe como: Lote 24: Nom. Catastral Depto: 23 Ped:04 Pblo:55 C:41 S:00 M:006 P:024 Lado norte, partiendo del esquinero Noroeste, vértice A, con un rumbo de aproximadamente 93°, se miden 26,40 m hasta el vértice B, cuyo ángulo es 83° 24', por donde linda con calle Las Verbenas; desde B, se miden 29,10 m hasta C. vértice Sudeste del inmueble, colindando con la calle Las Violetas, en C el ángulo es de 96° 36'y se miden 26,40 m hasta el esquinero Sudoeste D, colindando con la parcela C, propiedad de los mismos poseedores, Obra Social del Personal de la Industria Petroquímica, Folio 5494 del año 1989; finalmente, el lado Oeste, desde D, con un ángulo de 83° 24' mide 29,10m hasta el vértice A, colindando con los mismos poseedores, Obra Social del Personal de la Industria Petroquímica Folio 961 Año 1989.- El ángulo en A, es de 96° 36'y el polígono descripto, encierra una superficie de 763,00 m2. El plano de mensura para usucapión confeccionado por el Ing. Agrimensor Antonio M. Ruotolo, Mat. 1016-1. Según título de la propiedad Matrícula Nª 1458768 se describe como: fracción de terreno, designado como LOTE CINCO de la MANZANA LETRA “J” de VILLA INDEPENDENCIA, situada en Pedanía San Roque, DPTO. PUNILLA, mide 26,40m de frente al Norte, por 29,10 m de fondo, lo que hace una superficie total de 763 m2, lindando al Norte con el Bvar Rio San Roque, al Este con la calle Sarmiento. Al sur con el lote 6 y al Oeste con el lote 4, ambos de la citada manzana, la cual está situada hacia el Este del camino Las Cumbres Grandes. Número de cuenta Inmueble: 230401049580, Identificación Catastral 2304554100006005000.II.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario local. Oportunamente, ofíciese al Registro General de la Propiedad y a la Dirección General de Rentas de la Provincia a los fines de que, la primera cancele la anotación al Litis, y ambas practiquen las inscripciones pertinentes.III.- Regular honorarios profesionales de manera provisoria al Dr. Norberto Massera en la suma de Pesos SESENTA Y UN MIL OCHOVIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 ($ 61.876,80) – 20 Jus— con más el porcentaje correspondiente al impuesto al valor agregado en caso de corresponde.Protocolícese, hágase saber y dese copia. FDO: RODRIGUEZ VIVIANA JUEZ.