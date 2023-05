Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO

La Sra. Juez Viviana RODRÍGUEZ a cargo del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - (Ex Sec 1) de la ciudad de CARLOS PAZ, en los autos caratulados “CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. c/ DESCOTTE, JORGE CARLOS - EXPROPIACION - EXPROPIACION- EXPTE N° 10488517” ha ordenado lo siguiente: “CARLOS PAZ, 09/02/2023. Proveyendo a la presentación de fecha 01/02/2023: Líbrese cédula ley como se pide. Hágase saber que se suscribe de manera ológrafa y debe ser retirada en barandilla del tribunal. Proveyendo a la presentación de fecha 08/02/2023: Téngase presente lo manifestado respecto al domicilio del tercero denunciado. Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese y emplácese en calidad de tercero interesado a Vasile Hirnea a comparecer a estar a derecho, contestar demanda, oponer excepciones y ofrecer prueba en el plazo de veinte días, a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir de la última publicación” Texto firmado digitalmente por VILLAR, Julieta Patricia - Prosecretaria Letrada / RODRÍGUEZ, Viviana - Jueza de 1era. Instancia; “CARLOS PAZ, 16/02/2023.-Téngase presente lo manifestado. En su mérito, atento lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley 6394, rectifíquese el decreto precedente, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario del lugar de asiento del juzgado por el termino de cinco días, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzara a correr a partir de la ultima publicación.". Notifíquese” Texto firmado digitalmente por VILLAR, Julieta Patricia - Prosecretaria Letrada.

EDICTO

El Sr. Juez Andrés OLCESE a cargo del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 (Ex Sec. 1) de la ciudad de CARLOS PAZ, en los autos caratulados “CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. c/ BERRINI SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES - EXPROPIACION- EXPTE N° 10440646” ha ordenado lo siguiente: “CARLOS PAZ, 17/11/2021. Agréguese comprobante de pago de Tasa de Justicia y aportes al Colegio de Abogados, Ley 10.734 que declara de utilidad pública la "Ruta alternativa a Ruta Nacional N° 38 - Tramo: Variante Costa Azul - La Cumbre", Decreto nro. 320 de fecha 14/03/2021 que incorpora a la R.A.C bajo la concesión de Caminos de las Sierras S.A, la "Ruta alternativa a Ruta Nacional N° 38 - Tramo: Variante Costa Azul - La Cumbre", Resolución N°192/2021 - Secretaria de Ambiente - Estudio de Impacto Ambiental , Resolución N° 304/2021 de fecha 06/09/2021 y Plano de Mensura para expropiación - Individualización de los bienes, Poder General para pleitos a favor de los Dres. Matías Sebastián Bono y Carolina Fernández, e informe de la DGR donde consta la valuación fiscal del año 2021 del inmueble objeto de la presente acción. Téngase a los Dres. Matías Sebastián Bono y Carolina Fernández por presentados, por parte en el carácter de apoderados de la actora Caminos de las Sierras S.A y con el domicilio procesal constituido en calle Lisando de la Torre Nro. 116 – Local 6 – Casillero Nro. 185 (Colegio de Abogados) de esta ciudad. Atento la declaración de utilidad pública efectuada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba promulgada por la Ley 10.734, admítase la demanda de expropiación. Dese a la presente el trámite de juicio abreviado (art. 15 ley 6394 y 418 del C.P.C.). Cítese y emplácese a la demandada Berrini Sociedad en Comandita por Acciones para que en el término de seis (6) días comparezca a estar a derecho, conteste la demanda y en su caso opongan excepciones o deduzcan reconvención, debiendo ofrecer la prueba de que hayan de valerse en la forma y con los efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad. Notifíquese. Abrase cuenta judicial a los fines del depósito de la suma de $68.477,50. Fecho, ofíciese al Registro General de la Provincia a los fines de la anotación de la litis conforme lo prescripto por el art. 20 de la Ley 6.394 y al Sr. Oficial de Justicia a los fines de la toma de posesión del inmueble en cuestión por la actora, sobre la superficie expropiada. Acompañe oficios a los fines de su firma digital. Atento lo invocado respecto a la ocupación del tercero Vasile Hirnea, cítese y emplácese a este para que en el término de seis (6) días comparezca a estar a derecho y ejerza los derechos que estime pertinentes (conf. lo establecido por el art. 29 de la ley 6394). Seguidamente se procedió a abrir cuenta judicial. Of. 17/11/2021” Texto firmado digitalmente por PEREA ASTRADA, Ana Inés - Prosecretaria Letrada / OLCESE, Andrés - Juez de 1era. Instancia; “CARLOS PAZ, 14/02/2023. Proveyendo a la presentación del Dr. Bono de fecha 08.02.2023: Agréguese convenio y documental acompañada. Téngase presente lo manifestado respecto al domicilio real del tercero citado Sr. Vasile Hirnea. A lo solicitado y atento lo referido por el Registro Electoral en cuanto que solo informa respecto de ciudadanos argentinos nativos y/o naturalizados: Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario del lugar de asiento del juzgado por el término de 5 días conforme lo dispuesto por la Ley de Expropiación (art. 22) a los fines de la citación del Sr. Vasile Hirnea” Texto firmado digitalmente por CHAVEZ, María Agustina - Prosecretaria Letrada.

EDICTO

El Sr. Juez del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex Sec 1)- CARLOS PAZ , secretaria a cargo del autorizante Dr, BOSCATTO Mario Gregorio, en autos caratulados: EXPEDIENTE SAC: 9861060 - AUDISIO, NESTOR GUILLERMO – USUCAPION, Cíta y empláza a los demandados sucesores de Ángel Abraham Simón, cita y emplaza por el plazo de veinte días, para que comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía., sobre el siguiente inmueble: porción de tierra ubicada en la localidad de Villa Santa Cruz del Lago, Dpto Punilla, Pedanía San Roque, sobre calle Los Aromos s/n, denominado según plancheta catastral como lote 20 de la manzana 8, inscripto en dirección general de catastro con nomenclatura nro. 2304483601155010000, nro. de cuenta 230411028700, el mismo cuenta con una sup. total de 940 m2 y que colinda al Sur con lote 9, al Norte con lote 11, al Oeste con calle Los Aromos y al Este con lote 16. Inscripta en el Registro General de Provincia bajo matrícula nro. 865566 Antec. dominial Nº 9075 Fº 13855/1970, SEGÚN TITULO: Descripción según MATRÍCULA: 865566 Dpto. Punilla (23). Antec. Dominial: N° 9075 F° 13855/1970. Lote de terreno Nro. 10 de la manzana 8 de Villa del Lago, en Pedanía San Roque, Dpto Punilla, Pcia de Córdoba, que mide 20 mts de frente por 47 mts de fondo, con SUP de 940 mts2 , lindando: N con lote 2, E lote 9, S sobre calle pública y O lote 11,12 y 13. 2º) SEGÚN PLANO DE MENSURA: Se describe de la siguiente forma: Posesión de NESTOR GUILLERMO AUDISIO. Ubicación Departamento Punilla (23) Pedanía San Roque (04) Municipalidad de Santa Cruz del Lago, calle Los Aromos S/N. DESIGNACIÓN OFICIAL: Lote 101 Manzana 08 DESIGNACIÓN CATASTRAL: 36-01-155-101 Nº ANTE DGR. 230411028700.- Superficie total Novecientos cuarenta mts2 (940 mts2 )el inmueble a usucapir. DESCRIPCIÓN : Inmueble ubicado en calle Los Aromos s/n. Lote Urbano identificado catastralmente como C36-S01-M155-P101, ubicado en el Departamento Punilla, Pedanía San Roque, Municipalidad Santa Cruz del Lago, Provincia de Córdoba.- Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Comuna de Villa Santa Cruz del Lago y a los colindantes Patricio Alfredo Lombardo, Silvano Miguel Machuca, Rosa Adriana Vera, Osvaldo Luis Gutiérrez, Héctor Isabelino Paciuk, Marcela del Lourdes Arreguez y para que comparezcan en un plazo de 10 días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese (art. 784 CPC). Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial y en un diario a elección de la parte actora debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 ter).Exhíbanse los edictos en el avisador de este tribunal y en la Comuna correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del actor acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1.905 de la CCCN, trábese la medida cautelar de anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, debiendo tener presente al efecto la aplicación del Registro General de la Provincia (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19). Recaratúlense los presentes. Procédase a incorporar por SAC en el apartado observaciones, a la parte contra quien se dirige la acción.Texto Firmado digitalmente por: PEREA ASTRADA Ana Ines PROSECRETARIO/A LETRADO. OLCESE Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. Fecha: 2022.03.03

EDICTOS: La señora Jueza de 1ra. Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia de 2ª Nominación – Secretaria Nº 3 de la Ciudad de Villa Carlos Paz – Pcia. de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Graciana Maria Bravo, en los autos caratulados: “LUENGO, RICARDO HORACIO - USUCAPION - EXPTE N° 146840”, han dictado las siguientes resoluciones: “(…). CARLOS PAZ, 09/02/2023. Téngase presente lo manifestado respecto del polo pasivo. Proveyendo a la demanda inicial presentada con fecha 27/11/2019 y readecuada con fecha 13/10/22: Habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del C.P.C.C.: Admítase la demanda de Usucapión respecto al inmueble identificado según título como Lote 1 de la Manzana 1 de Villa Muñoz, de la localidad de Tanti, Pedanía San Roque, Dpto. Punilla e inscripto en el Registro de la Propiedad en la Matrícula N°1.737837 (Ex D°2088 F°2562 Año 1943) y designado según plano de mensura como LOTE 14 MANZANA 1, a la cual se le imprime el trámite de JUICIO ORDINARIO con las previsiones específicas pertinentes (arts. 782 y ss. del CPCC). Cítese y emplácese a la parte demandada los SUCESORES DE RICARDO MUÑOZ para que, en el término de veinte días a contar desde la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme lo dispuesto seguidamente, sin perjuicio de la citación por cédula al domicilio que surge de autos (TAMARINDO S/N- TANTI – Oficio de DGR). Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Comuna de Cuesta Blanca y a los colindantes: Christian Kleijn; Carlos Alberto Ferre; Edgardo Ángel Siri; Néstor Osvaldo Siri; Nélida Beatriz Siri; Mirta Maria Siri; Pascual Martino; Maria Rosa Valiante de Martino; Rosa Vicenta Magaraci de Navarra; Isabel del Valle Basualdo; Marta Dominga del Valle Olmos; Teresita del Rosario Castillo y Ramon Domingo Omar Castillo para que comparezcan a estar a derecho, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese (art. 784 CPC). Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, y especialmente la parte demandada: SUCESORES DE RICARDO MUÑOZ y los colindantes: Christian Kleijn; Carlos Alberto Ferre; Edgardo Ángel Siri; Néstor Osvaldo Siri; Nélida Beatriz Siri; Mirta Maria Siri; Pascual Martino; Maria Rosa Valiante de Martino; Rosa Vicenta Magaraci de Navarra; Isabel del Valle Basualdo; Marta Dominga del Valle Olmos; Teresita del Rosario Castillo y Ramon Domingo Omar Castillo, publíquense edictos en el Boletín oficial y en un diario a elección de la parte actora debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días, para que comparezcan en el plazo de 20 días (art. 165 CPC), sin perjuicio de la citación por cédula al último domicilio informado por el Juzgado Electoral. Exhíbanse los edictos en el avisador de este tribunal y en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del actor acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1905 de la C.C.C.N., trábese la medida cautelar de anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, debiendo tener presente al efecto la aplicación del Registro General de la Provincia (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19)”. FDO: RODRIGUEZ, VIVIANA (JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA) - PEREA ASTRADA ANA INES (PROSECRETARIO/A LETRADO).// OTRO DECRETO: “CARLOS PAZ, 17/02/2023.— Téngase presente lo manifestado. Atento consignado erróneamente a la Comuna de Cuesta Blanca, déjese sin efecto el decreto de fecha 13/02/23 en la parte que dice "Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Comuna de Cuesta Blanca y a los colindantes.." en donde deberá decir "Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad de Tanti y a los colindantes", debiendo notificarse conjuntamente con la transcripción del presente decreto”. FDO: PEREA ASTRADA ANA INES (Prosecretaria Letrada)”. Publicado en BOE días 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de marzo y días 04 y 10 de abril, todos del 2023.