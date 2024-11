Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO

El Juez de 1ra. Inst. y 1ª .Nominación Civ. Com. Conc. y Flia de Carlos Paz., en Autos “AVALOS, SELVA – USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION ( Expte. n° 127042) SENTENCIA NUMERO : 86. Villa Carlos Paz 21/05/2024 Y VISTOS….. Y CONSIDERANDO …... RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda de Usucapión y en consecuencia declarar

que el Sr. Daniel Roberto Armelino DNI 10.915.071, CUIL: 20-10915071-2 casado, de ocupación comerciante, con domicilio real en calle Av. Las Moras n° 426 de la localidad de Mayu Sumaj, ha adquirido por prescripción veinteñal, a partir del año1991, el inmueble que según plano acompañado a f. 5 y, visado por la Dirección de Catastro del Ministerio de Finanzas Provincia de Córdoba, bajo responsabilidad técnica del Ing. Oscar Alejandro Cura Mat. 4303/x, Expte N°: 0033- 12809/2006 con fecha 17 de octubre de 2006, hoy matrícula 864052, se designa según plano como lote16, parcela 016, de la manzana 10, ubicado en Mayu Sumaj, departamento Punilla, Pedanía Santiago, Provincia de Córdoba, con las siguientes medidas y colindancias: Expediente SAC 42544 - Pág. 11 / 13 - Nº Res. 79 costado norte: línea A-B: 37,69 m, lindando con lote 13, parcela 12 de Roberto Eustaquio Bautista Armelino y Olinda Matilde de María Costamagna (D° 17.158 – F°27.787 – T° 112 – A° 1974); costado este: línea B-C: 23,60m, lindando con lote2, parcela 9 de Ana María Álvarez (D° 27.263 – F° 32.913 – T° 132 – A° 1982); costado sur: línea C-D: 49,75m, lindando con lote 1, parcela 10 de María de las Mercedes Beaulier (MF° R° n° 470.326). Cierra el polígono. Costado noreste: línea D-A: 26,09 m. Lindando con calle Las Moras. El polígono del lote cierra una superficie de1.022,05 m2. Siendo su estado edificado. Descripción según matrícula 864052: lote de terreno, n° 14, mza. 10, de Villa Mayu Sumaj, en San Antonio de Arredondo, Ped. Santiago, Dpto. Punilla, Prov. de Córdoba, sup. 975 mts. 53 dcm2., linda: 25,39 mts. De frente al NO, lindando con calle pública; 37,38 mts. Al N., lindando con lote 13; 48,95 mts. al S. y linda con lote 1; y 22,60 mts. de contrafrente al E., lindando con la parte del lote 2, todos de la misma manzana. III.- Publíquense edictos en los términos del art. 790 del CPCC. IV.- Oportunamente ofíciese al Registro General de la Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble adquirido por usucapión a nombre del adquirente Sr. Daniel Roberto Armelino DNI: 10.915.071 y se proceda a la cancelación de la inscripción del dominio del inmueble que resultó afectado (Art.789CPCC). V.- Regular provisoriamente los honorarios profesionales de la Dra. Marina Julia Bianchi, en la suma de Pesos ciento cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco con sesenta centavos ($ 142.845,60), a cargo de su comitente. VI.- Regular los honorarios del Sr. Perito Oficial Osvaldo Jorge Hadrowa Angaramo en la suma de Pesos setenta y un mil cuatrocientos veintidós con ochenta centavos ($71.422,80), equivalente a diez (10) Jus y la suma de Pesos seis mil cuatrocientos veintiocho con cinco centavos ($ 6.428,05), en concepto de aportes (art. 24 inc. a.- 3 de la Ley 8470). Expediente SAC 42544 - Pág. 12 / 13 - Nº Res. 79. Protocolícese, hágase saber y dese copia.

Texto Firmado digitalmente por: OLCESE Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2023.06.13

AUTO NUMERO : 418. Villa Carlos Paz 16/08/2024 Y VISTOS….. Y CONSIDERANDO:….RESUELVO: I.- Aclarar la Sentencia n° 86 de fecha 21/05/2024, consignando el agregado siguiente en el Considerando respectivo: “De las constancias obrantes a fs. 258/266 surge que la Sra. Avalos le ha cedido los derechos posesorios que éste ejerce sobre el inmueble objeto de autos al Sr. Walter Fernando Dowling. A consecuencia de ello, el nombrado solicita la participación correspondiente (se le concede en decreto de fecha 15/06/2022) y continúa con la prosecución del trámite tal como surge de las constancias de la causa.” II. Aclarar el Punto I de la parte Resolutiva –en su parte pertinente- de la Sentencia n° 86 de fecha 21/05/2024, en el sentido que donde dice: “ I.- Hacer lugar a la demanda de Usucapión declarando que la Sra. Selva Avalos, DNI 4.185.963, CUIL 27-04185963-1 , argentina, con domicilio real en Corrientes nro 1618 de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba...", debe decir "I.- Hacer lugar a la demanda de Usucapión declarando que el Sr. Walter Fernando Dowling D.N.I. 25.113.751, CUIL 20-25113751-0, argentino, soltero con domicilio real en Esparta n° 212 de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba...". Protocolícese, hágase saber y dese copia.

Texto Firmado digitalmente por: OLCESE Andres. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.08.16

El JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION Y FAMILIA DE 1ª NOM. SEC. 1 DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, PROVINCIA DE CORDOBA ubicado en calle Güemes N° 275/310 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba en los autos “RAMOS LEANDRO SEBASTIAN – USUCAPION – EXPEDIENTE 9673427” cita a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión: LOTE DE TERRENO ubicado en Villa Las Jarillas, Pedenia Santiago, Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba, designado con el N° 6 de la manzana “M”, cuya superficie es de 1.200 mts cuadrados, contando en su frente con 30 mts lineales y 40 mts de fondo. El mismo linda al N.E. con la parcela número 005, al S.O. con la parcela número 007 y al N.O con parte de los fondos de las parcelas 002 y 003 todos ellos de la misma manzana. Inscripto en el Registro General del a Provincia a matrícula 1061204, cuenta número 230504264331. Que dicho lote linda de frente al Sureste con Ruta Provincial, de contrafrente al Noroeste con Parcela 002, CTA 2305-0966790/5: propiedad de CASTELLANO RUBEN JULIO y con parte de la Parcela 003, CTA 2305-0426432/2: propiedad de MERGUI ORTIZ ALBERTO; al Noreste con Parcela 005, CTA 2305-0426429/2: propiedad de RICO MOLLARD CARMEN; y al Suroeste con Parcela 007 CTA 2305- 0966791/3: GARCIA GENTILE ADRIANA MARIA MARCELA. Asimismo, se ha procedido a la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba con el número de identificación 552881, los día 13/09/2024; 19/09/2024; 25/09/2024; 01/10/2024; 07/10/2024; 14/10/2024; 18/10/2024; 24/10/2024; 30/10/2024 y 05/11/2024.