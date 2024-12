Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO

El Sr. Juez MACHADO Carlos Fernando a cargo del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 1°NOM S.1 de COSQUIN en los autos CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A C/ IRATCHET, MARIA AMELIA Y OTROS - EXPROPIACION-10808430 ha ordenado lo siguiente: " COSQUIN, 06/11/2024….Por adjuntas cédulas de notificación a: NESTOR ARIEL GULLI, OSCAR CANOSA, JULIO PEDRO LAZZARI, HUGO OMAR GULLI, las que deberán permanecer en poder del letrado por si el tribunal lo requiere. Téngase presente. Atento lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 6.394 cítese y emplácese a los codemandados nombrados por edictos que se publicaran por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación en esta circunscripción a elección del actor, para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Sin perjuicio de la citación directa a los herederos si conociere y previa denuncia en autos. lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 6.394 cítese y emplácese a los Sucesores de del coheredero José Zenón Valdivia por edictos que se publicaran por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación en esta circunscripción a elección del actor, para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Sin perjuicio de la citación directa a los herederos si conociere y previa denuncia en autos. Texto Firmado digitalmente por:FRACCHIA Carola Beatriz PROSECRETARIO/A LETRADO.

EDICTO

CARLOS PAZ, 30/08/2024. … a la demanda de usucapión: I. Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble q se detalla como fracción de terreno ubicada en Villa Parque del Lago San Roque, situada en la Ped. San Roque, Dpto. Punilla Provincia de Córdoba, que se designa como Lote 4 Manzana 71, inscripto en el registro de la Propiedad Matrícula N° 1056518 (antecedente dominial N° 30316 F° 34000 Año 1948) el que se tramitará como Juicio Ordinario. II. Cítese y emplácese a los sucesores de Irmo Wenceslao Macedonio Ballabeni, titular registral del inmueble objeto de usucapión para que en el término de diez (10) días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. III. Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local … Fdo: GUTIERREZ Mariel E. SECR. JUZGADO 1RA. INST. OLCESE Andres. JUEZ 1RA. INST.

EDICTO

El Juzgado Federal N° 3 comunica que con fecha 27 de marzo de

2024, el Sr. “JAUREGUI VEZGA, JONATHAN ENRIQUE,

FICHA DE DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE EXPEDIENTE: FCB. 3341/ 2024

NOMBRE: JONATHAN ENRIQUE

APELLIDO: JAUREGUI VEZGA

SEXO: MASCULINO

D.N.I: 95.993.542

FECHA DE NACIMIENTO: 12/05/1993

LUGAR DE NACIMIENTO: CIUDAD: OJEDA - MUNICIPIO: LAGUNILLAS -DEPARTAMENTO: ZULIA - PAÍS: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANO

ESTADO CIVIL: CASADO

OCUPACIÓN/PROFESIÓN: EMPLEADO / OPERARIO

NOMBRE DEL PADRE: JORGE ENRIQUE JAUREGUI CASTELLANO

NOMBRE DE LA MADRE: LISBETH MARGARITA VEZGA

FECHA DE INGRESO AL PAÍS: 07/08/2018

FECHA DE RADICACIÓN: 03/09/2021,

RELIGIÓN: CRISTIANA; ha iniciado los trámites tendientes a obtener “CIUDADANIA ARGENTINA” (Expte.FCB. 3341 2024). Por ello, cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara pudiera obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber por intermedio del Ministerio Público Fiscal. - Córdoba, 02 de octubre de 2024. Ezequiel de la Torre, Secretario.

EDICTO

El Juzgado Federal N° 3 comunica que con fecha 27 de marzo de 2024, la Sra. “PULGAR PEREZ, NAOMI ALEXANDRA,

FICHA DE DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

EXPEDIENTE: FCB. 3340/ 2024

NOMBRE: NAOMI ALEXANDRA

APELLIDO: PULGAR PÉREZ

SEXO: FEMENINO.

D.N.I: 96.096.127.

FECHA DE NACIMIENTO: 28/08/1995.

LUGAR DE NACIMIENTO: CIUDAD: OJEDA - ESTADO/PROVINCIA: ZULIA, COSTA ORIENTAL DEL LAGO – País: VENEZUELA.

NACIONALIDAD: VENEZOLANA.

ESTADO CIVIL: CASADA.

OCUPACIÓN/PROFESIÓN: LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN / AMA DE

CASA.

NOMBRE DEL PADRE: JOSÉ ALBERTO PULGAR JAUREGUI.

NOMBRE DE LA MADRE: NARRIMA ASNILDA PÉREZ CORDERO.

FECHA DE INGRESO AL PAÍS: 16/03/2020.

FECHA DE RADICACIÓN: 05/05/2023.

RELIGIÓN: CRISTIANA; ha iniciado los trámites tendientes a obtener

“CIUDADANIA ARGENTINA” (Expte.FCB. 3340 2024). Por ello, cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara pudiera obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber por intermedio del Ministerio Público Fiscal. - Córdoba, 09 de octubre de 2024. Ezequiel de la Torre, Secretario.

EDICTO

El Juez de 1ra. Inst. y 1ª .Nominación Civ. Com. Conc. y Flia de Carlos Paz., en Autos “AVALOS, SELVA – USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION ( Expte. n° 127042) SENTENCIA NUMERO : 86. Villa Carlos Paz 21/05/2024 Y VISTOS….. Y CONSIDERANDO …... RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda de Usucapión y en consecuencia declarar

que el Sr. Daniel Roberto Armelino DNI 10.915.071, CUIL: 20-10915071-2 casado, de ocupación comerciante, con domicilio real en calle Av. Las Moras n° 426 de la localidad de Mayu Sumaj, ha adquirido por prescripción veinteñal, a partir del año1991, el inmueble que según plano acompañado a f. 5 y, visado por la Dirección de Catastro del Ministerio de Finanzas Provincia de Córdoba, bajo responsabilidad técnica del Ing. Oscar Alejandro Cura Mat. 4303/x, Expte N°: 0033- 12809/2006 con fecha 17 de octubre de 2006, hoy matrícula 864052, se designa según plano como lote16, parcela 016, de la manzana 10, ubicado en Mayu Sumaj, departamento Punilla, Pedanía Santiago, Provincia de Córdoba, con las siguientes medidas y colindancias: Expediente SAC 42544 - Pág. 11 / 13 - Nº Res. 79 costado norte: línea A-B: 37,69 m, lindando con lote 13, parcela 12 de Roberto Eustaquio Bautista Armelino y Olinda Matilde de María Costamagna (D° 17.158 – F°27.787 – T° 112 – A° 1974); costado este: línea B-C: 23,60m, lindando con lote2, parcela 9 de Ana María Álvarez (D° 27.263 – F° 32.913 – T° 132 – A° 1982); costado sur: línea C-D: 49,75m, lindando con lote 1, parcela 10 de María de las Mercedes Beaulier (MF° R° n° 470.326). Cierra el polígono. Costado noreste: línea D-A: 26,09 m. Lindando con calle Las Moras. El polígono del lote cierra una superficie de1.022,05 m2. Siendo su estado edificado. Descripción según matrícula 864052: lote de terreno, n° 14, mza. 10, de Villa Mayu Sumaj, en San Antonio de Arredondo, Ped. Santiago, Dpto. Punilla, Prov. de Córdoba, sup. 975 mts. 53 dcm2., linda: 25,39 mts. De frente al NO, lindando con calle pública; 37,38 mts. Al N., lindando con lote 13; 48,95 mts. al S. y linda con lote 1; y 22,60 mts. de contrafrente al E., lindando con la parte del lote 2, todos de la misma manzana. III.- Publíquense edictos en los términos del art. 790 del CPCC. IV.- Oportunamente ofíciese al Registro General de la Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble adquirido por usucapión a nombre del adquirente Sr. Daniel Roberto Armelino DNI: 10.915.071 y se proceda a la cancelación de la inscripción del dominio del inmueble que resultó afectado (Art.789CPCC). V.- Regular provisoriamente los honorarios profesionales de la Dra. Marina Julia Bianchi, en la suma de Pesos ciento cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco con sesenta centavos ($ 142.845,60), a cargo de su comitente. VI.- Regular los honorarios del Sr. Perito Oficial Osvaldo Jorge Hadrowa Angaramo en la suma de Pesos setenta y un mil cuatrocientos veintidós con ochenta centavos ($71.422,80), equivalente a diez (10) Jus y la suma de Pesos seis mil cuatrocientos veintiocho con cinco centavos ($ 6.428,05), en concepto de aportes (art. 24 inc. a.- 3 de la Ley 8470). Expediente SAC 42544 - Pág. 12 / 13 - Nº Res. 79. Protocolícese, hágase saber y dese copia.

Texto Firmado digitalmente por: OLCESE Andrés JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2023.06.13

AUTO NUMERO : 418. Villa Carlos Paz 16/08/2024 Y VISTOS….. Y CONSIDERANDO:….RESUELVO: I.- Aclarar la Sentencia n° 86 de fecha 21/05/2024, consignando el agregado siguiente en el Considerando respectivo: “De las constancias obrantes a fs. 258/266 surge que la Sra. Avalos le ha cedido los derechos posesorios que éste ejerce sobre el inmueble objeto de autos al Sr. Walter Fernando Dowling. A consecuencia de ello, el nombrado solicita la participación correspondiente (se le concede en decreto de fecha 15/06/2022) y continúa con la prosecución del trámite tal como surge de las constancias de la causa.” II. Aclarar el Punto I de la parte Resolutiva –en su parte pertinente- de la Sentencia n° 86 de fecha 21/05/2024, en el sentido que donde dice: “ I.- Hacer lugar a la demanda de Usucapión declarando que la Sra. Selva Avalos, DNI 4.185.963, CUIL 27-04185963-1 , argentina, con domicilio real en Corrientes nro 1618 de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba...", debe decir "I.- Hacer lugar a la demanda de Usucapión declarando que el Sr. Walter Fernando Dowling D.N.I. 25.113.751, CUIL 20-25113751-0, argentino, soltero con domicilio real en Esparta n° 212 de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba...". Protocolícese, hágase saber y dese copia.

Texto Firmado digitalmente por: OLCESE Andres. JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.08.16