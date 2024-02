Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO

El Sr Juez Martos Francisco Gustavo a cargo del Juzgado Civ. Com. Conc y Familia 2 Nom Sec 3 de la ciudad de Cosquin en los autos caratulados “Caminos de las Sierras c/ Sosa Filemon ” Expropiacion nro de expte: 12006795 ha ordenado lo siguiente: COSQUIN, 28/07/2023. Téngase presente. Proveyendo al escrito inicial: Téngase a las comparecientes por presentadas, por parte en el carácter invocado a mérito de la documentación acompañada, y con el domicilio procesal constituido. Atento la declaración de utilidad pública efectuada por ley 10.734 y la resolución N° 304/2021 emanada del Ministerio de Obras Públicas que individualiza los bienes a expropiar, admítase la presente demanda de expropiación que tramitará como juicio abreviado (art. 15 y sgtes. Ley 6394). Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese y emplácese al demandado — SOSA, FILEMON— para que dentro del plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho y contesten la demanda, a cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba y diario a elección de amplia circulación de esta provincia (art. 22 ley 6394). En el mismo acto deberá ofrecer la prueba de que pudiera valerse bajo pena de caducidad. Asimismo cítese como terceros interesados en los términos del Art. 433 del CPC a los Sres. Socolocci Eduardo Fabián, DNI 13.821.477 Gustavo Adolfo Castellano DNI 10.683.502 para que en igual plazo comparezcan a estar a derecho y contesten la demanda. En el mismo acto deberán ofrecer la prueba de que pudiera valerse bajo pena de caducidad. A mérito de lo requerido, y conforme lo previsto en los art. 20 y 20 bis de la ley 6394, hágase saber al compareciente que se ha procedido a la apertura de una cuenta judicial, a sus efectos. Procédase a la anotación registral de litis en el Registro General de la Provincia de Córdoba conforme lo establecido en el art. 20 in fine de la norma citada. Encontrándose consignado el monto de la BI del inmueble más el 30% de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 20 bis de la Ley 6394 a cuenta de precio final a determinarse: ofíciese a los fines de la toma de posesión. Hágase saber a la actora que previo a la publicación edictal ordenada , y sin perjuicio de la notificación del presente al domicilio fiscal resultante de autos sito en calle Santa Fe 921 de esta ciudad deberá cumpliméntese lo dispuesto por el art. 152 del CPC .Texto firmado digitalmente por Martos Francisco Gustavo- Juez de 1ra Instancia. Chiaramonte Paola Elizabeth-Prosecretario Letrado.

EDICTO

El Sr Juez Machado Carlos Fernando a cargo del Juzgado Civ. Com. Conc y Familia 1 Nom Sec 2 de la ciudad de Cosquin en los autos caratulados “Caminos de las Sierras c/ Sosa Filemon ” Expropiacion nro de expte: 12006524 ha ordenado lo siguiente: COSQUIN, 03/08/2023. Agréguese constancia del Juzgado Electoral. Téngase presente lo manifestado respecto del titular registral. Proveyendo al escrito inicial y su rectificación de fecha 12/06/23: Téngase presente la declaración de utilidad publica efectuada por Ley Provincial N°10.367 y Nº 10.734 que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble objeto de autos y la Resolución del Ministerio de Obras Publicas N°146/2023 del 18/05/2023 por la que se individualizó el inmueble de autos INSCRIPTO EN PROTOCOLO DE DOMINIO 357 FOLIO 394 AÑO 1929 – DEPARTAMENTO PUNILLA, nomenclatura catastral 2302016330260400 y con el Número de Cuenta de la Dirección General de Rentas 230201044354 como AFECTACIÓN N° 1 con una superficie afectada de 3561,32 metros. La mayor superficiede la fracción afectada por la expropiaciónse describe según título como: “….Lote con SUPERFICIE de 124ha 49as 25cas que se ubican dentro del “Lote i-h-f-e-d-c-p-r-j-i” lindando al Norte y Este con Joaquín Pinelli y Filemón Sosa y al Oeste la Estancia de Olaen de propiedad del Hospital San Roque y al Sud Juan Corcerniani. En su mérito: Admítase la presente demanda de expropiación que tramitará como juicio abreviado (art. 15 y sgtes. Ley 6394). Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese y emplácese a FILEMON SOSA y/o sus sucesores para que dentro del plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho, contesten la demanda o deduzcan reconvención debiendo ofrecer en el mismo acto toda la prueba de la que hayan de valerse. A cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba y diario a elección de amplia circulación de esta provincia (art. 22 ley 6394). Sin perjuicio de ello, notifíquese al domicilio del inmueble. Citación de tercero : Atento lo invocado respecto de la ocupación por tercero, cítese Gustavo Adolfo Castellano, dni 10.683.502, argentino, mayor de edad, con domicilio real en la calle Arturo M Bas 136 piso 3 de la ciudad de Córdoba, para que en el plazo de seis días comparezca a estar a derecho y ejerza los derechos que estime pertinentes (conf. lo establecido por el art. 29 de la ley 6394).A la medida urgente de toma de posesión en los términos del art. 20 bis LEP: En virtud del peligro en la demora de la ejecución de obra y los perjuicios que su paralización o suspensión podrían ocasionar, ofíciese a los fines de la toma de posesión. Hágase saber al Oficial de Justicia que previa constatación del estado de ocupación del inmueble objeto de autos deberá hacer entrega de la posesión al sujeto expropiante y en caso que el mismo se encuentre ocupado deberá emplazar los ocupantes para que en el término de treinta días lo desocupen, bajo apercibimiento de lanzamiento.A los fines de evitar la desvalorización monetaria del deposito efectuado ofíciese al Banco de Córdoba a fin que constituya un plazo fijo renovable automáticamente cada treinta días. Oportunamente dese noticia al demandado. Procédase a las anotaciones de ley, a cuyo fin ofíciese. Acompañe texto de los oficios ordenados en formato editable para su suscripción y carga al sistema.Notifíquese con copia de la demanda y documental presentada. Texto firmado digitalmente por : Machado Carlos Fernando- Juez de 1ra Instancia- Fracchia Carola Beatriz – Prosecretaria Letrada.

EDICTO

El Sr Juez Martos Francisco Gustavo a cargo del Juzgado Civ. Com. Conc y Familia 2 Nom Sec 4 de la ciudad de Cosquin en los autos caratulados “ Caminos de las Sierras c/ Loaiza Lucas Nicolas y otro” Expropiacion nro de expte: 11071576 ha ordenado lo siguiente: COSQUIN, 14/10/2022. Téngase presente la consignación realizada. En su mérito, téngase por presentado, por parte en el carácter invocado a mérito de la documentación acompañada, y con el domicilio procesal constituido. Atento la declaración de utilidad pública efectuada por Ley N° 10.734 de la Provincia de Córdoba y Resolución N° 304/2021 de fecha 06/09/2021 del Ministerio de Obras Públicas, admítase la presente demanda de expropiación que tramitará como juicio abreviado (art. 15 y sgtes. de la Ley 6394). Cítese y emplácese al demandado Sr. Loaiza, Lucas Nicolás DNI 27075544, para que dentro del plazo de diez días comparezca a estar a derecho y contesten la demanda, bajo apercibimiento de ley. En el mismo acto deberá ofrecer la prueba de que pudiera valerse bajo pena de caducidad. Ofíciese a los fines de la toma de posesión previa constatación del bien, y procédase a la anotación de Litis en el Registro General de la Provincia de Córdoba conforme lo establecido en el artículo 20 in fine de la ley citada. Notifíquese. Texto firmado digitalmente por Martos Francisco Gustavo- Juez de 1ra Instancia. Juarez Mariano- Secretario Juzgado de 1ra Instancia. COSQUIN, 30/10/2023. Agréguese la constancia del Registro Nacional de Electores expedida por el Poder Judicial de la Nación, Justicia Electoral. En su mérito, suspéndase el trámite de la presente causa. Cítese y emplácese a los herederos del demandado Sr. Franchello Juan Enrique DNI 3.071.569, para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho y contesten la demanda de expropiación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 del C.P.C.). Publíquense edictos en el Boletín oficial de la Provincia y en un diario del lugar de asiento del Juzgado por el término de 5 días (art. 152 y 165 del C.P.C. y art. 22 de la ley 6394). S in perjuicio de la citación directa al último domicilio conocido y denunciado en autos del causante, y de sus herederos si los conociere, previa denuncia en autos de sus nombres y domicilios. Asimismo, ofíciese al Registro de Juicios Universales del último domicilio del causante a los fines de que informe si se ha dado inicio a declaratoria de herederos. Notifíquese. Texto firmado digitalmente por Martos Francisco Gustavo- Juez de 1ra Instancia. Juárez Mariano- Secretario Juzgado de 1ra Instancia.

EDICTO

El Sr Juez Martos Francisco Gustavo a cargo del Juzgado Civ. Com. Conc y Familia 2 Nom Sec 4 de la ciudad de Cosquin en los autos caratulados “Caminos de las Sierras c/ Franchello Juan Enrique ” Expropiacion nro de expte: 11071586 ha ordenado lo siguiente: COSQUIN, 12/10/2022. Agréguese. En su mérito, téngase a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado a mérito de la documentación acompañada, y con el domicilio procesal constituido. Atento la declaración de utilidad pública efectuada por la Ley N° 10.734 de la Provincia de Córdoba y Resolución N° 304/2021 de fecha 06/09/2021 del Ministerio de Obras Públicas, admítase la presente demanda de expropiación que tramitará como juicio abreviado (art. 15 y sgtes. de la Ley 6394). Cítese y emplácese a FRANCHELLO JUAN E. O JUAN ENRIQUE para que dentro del plazo de veinte días comparezca a estar a derecho y conteste la demanda, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítese por idéntico plazo a los terceros mencionados, Sres. MINETTI CARLOS HECTOR Y MONTENEGRO BEATRIZ HELVECIA, para que comparezcan a estar a derecho y contesten la demanda, bajo apercibimiento de ley. En el mismo acto deberán ofrecer la prueba de que pudiera valerse bajo pena de caducidad. Ofíciese a los fines de la toma de posesión previa constatación del bien, y procédase a la anotación de Litis en el Registro General de la Provincia de Córdoba conforme lo establecido en el artículo 20 in fine de la ley citada. Notifíquese. Texto firmado digitalmente por Martos Francisco Gustavo- Juez de 1ra Instancia. Juárez Mariano- Secretario Juzgado de 1ra Instancia. COSQUIN, 30/10/2023. Agréguese la constancia del Registro Nacional de Electores expedida por el Poder Judicial de la Nación, Justicia Electoral. En su mérito, suspéndase el trámite de la presente causa. Cítese y emplácese a los herederos del demandado Sr. Franchello Juan Enrique DNI 3.071.569, para que en el término de veinte días comparezcan a estar a derecho y contesten la demanda de expropiación, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 del C.P.C.). Publíquense edictos en el Boletín oficial de la Provincia y en un diario del lugar de asiento del Juzgado por el término de 5 días (art. 152 y 165 del C.P.C. y art. 22 de la ley 6394). S in perjuicio de la citación directa al último domicilio conocido y denunciado en autos del causante, y de sus herederos si los conociere, previa denuncia en autos de sus nombres y domicilios. Asimismo, ofíciese al Registro de Juicios Universales del último domicilio del causante a los fines de que informe si se ha dado inicio a declaratoria de herederos. Notifíquese. Texto firmado digitalmente por Martos Francisco Gustavo- Juez de 1ra Instancia. Juárez Mariano- Secretario Juzgado de 1ra Instancia.

EDICTO

El Sr Juez Martos Francisco Gustavo a cargo del Juzgado Civ. Com. Conc y Familia 2 Nom Sec 3 de la ciudad de Cosquin en los autos caratulados “Caminos de las Sierras c/ Franchello Juan Enrique ” Expropiacion nro de expte: 11071291 ha ordenado lo siguiente: COSQUIN, 25/07/2022. Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: Téngase a los comparecientes por presentados, por partes en el carácter invocado a mérito de la documentación acompañada, y con el domicilio procesal constituido. Atento la declaración de utilidad pública efectuada por ley 10.734 y la resolución N° 304/2021 emanada del Ministerio de Obras Públicas que individualiza los bienes a expropiar, admítase la presente demanda de expropiación que tramitará como juicio abreviado (art. 15 y sgtes. Ley 6394). Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese y emplácese al demandado JUAN ENRIQUE FRANCHELLO, LE 3.071.569, para que dentro del plazo de veinte días comparezca a estar a derecho y conteste la demanda, a cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba y diario a elección de amplia circulación de esta provincia (art. 22 ley 6394). En el mismo acto deberá ofrecer la prueba de que pudiera valerse bajo pena de caducidad. Asimismo, cítese como tercero interesado en los términos del Art. 433 del CPC al Sr. LUCIANO BUSTAMANTE para que en igual plazo comparezca a estar a derecho y conteste la demanda. En el mismo acto deberá ofrecer la prueba de que pudiera valerse bajo pena de caducidad. Hágase saber que en relación al mismo deberá cumplimentar lo dispuesto por el Art. 152 del CPC A mérito de lo requerido, y conforme lo previsto en los art. 20 y 20 bis de la ley 6394, hágase saber al compareciente que se ha procedido a la apertura de una cuenta judicial, a sus efectos. Procédase a la anotación registral de litis en el Registro General de la Provincia de Córdoba conforme lo establecido en el art. 20 in fine de la norma citada. A los fines de ordenar la toma de posesión: procédase a consignar el monto de la valuación efectuada de conformidad a lo dispuesto por el art. 20 bis de dicha normativa. y a acompañar informe registral del bien Notifíquese. Texto firmado digitalmente por Martos Francisco Gustavo- Juez de 1ra Instancia. Chiaramonte Paola Elizabeth-Prosecretario Letrado. COSQUIN, 26/10/2023. Agréguese la documental acompañada. Atento el fallecimiento del Sr. FRANCHELLO, JUAN ENRIQUE que se denuncia y de conformidad con lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio. Cítese y emplácese a los herederos del demandado nombrado a fin que en el término de veinte (20) días a contar desde el último día de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. Notifíquese. Texto firmado digitalmente por Martos Francisco Gustavo- Juez de 1ra Instancia. Chiaramonte Paola Elizabeth-Prosecretario Letrado

EDICTO:

El Sr. Juez del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2A NOM.-SEC.3 - CARLOS PAZ, PCIA DE CÓRDOBA, en los autos caratulados: “EXPEDIENTE SAC: 8883561 - PUTTINI, JUAN BAUTISTA - USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”, ha dictado la siguiente resolución: “Carlos Paz 12/05/2023. Habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del C.P.C.C. proveyendo a la presentación de fecha 16/02/2023: Admítase la demanda de Usucapión respecto del inmueble identificado según título como: Lote 2, Manzana 260, Calle 128 s/n, Villa del Lago, comuna Estancia Vieja, Pedanía San Roque, Departamento Punilla, matrícula N° 1847792/ 23, y según plano de mensura acompañado como lote 19, mz. 260; a la cual se le imprime trámite de juicio ORDINARIO con las previsiones específicas pertinentes (art. 782 y ss. del CPCC). Cítese y emplácese a la demandada BAMBA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA (BAMBA SACIIF), para que en el término de veinte (20) días a contar desde la última publicación (art. 165 CPCC), comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme lo dispuesto seguidamente, sin perjuicio de la notificación por cédula a los domicilios fiscales que surgen de autos –Av. 9 de Julio 38 y Av. General Paz 493, ambas de la ciudad de Villa Carlos Paz. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Comuna y a los colindantes: Alcides Ignacio Sánchez, como heredero declarado de Florencio Elvio Sánchez y Hermelinda Rosa Marengo, y Bamba S.AC.I.I.F., para que comparezcan en un plazo de tres (3) días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese (art. 784 C.P.C.C.). Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario a elección de la parte actora debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 C.P.C.C., por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días, a fin de que comparezcan en autos en el término de veinte días a contar desde la última publicación (arts. 165 y 783 ter del C.P.C.C.). . . . Texto Firmado digitalmente por: VILLAR Julieta Patricia PROSECRETARIA LETRADA - OLCESE Andrés JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.

EDICTO

El Juez de 1ra. Inst. y 1a .Nominación Civ. Com. Conc. y Flia de Carlos Paz., en Autos “ARMELINO, DANIEL — USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION (expte. N° 42544 )” SENTENCIA NUMERO 79 Villa Carlos Paz 13/06/2023 . Y VISTOS..... Y CONSIDERANDO ...... RESUELVO: I.-Hacer lugar a la demanda de Usucapión y en consecuencia declarar que el Sr. Daniel Roberto Armelino DNI 10.915.071, CUIL: 20-10915071-2 casado, de ocupación comerciante, con domicilio real en calle Av. Las Moras n° 426 de la localidad de Mayu Sumaj, ha adquirido por prescripción veinteñal, a partir del año 1991, el inmueble que según plano acompañado a f. 5 y, visado por la Dirección de Catastro del Ministerio de Finanzas Provincia de Córdoba, bajo responsabilidad técnica del Ing. Oscar Alejandro Cura Mat. 4303/x, Expte N°: 0033- 12809/2006 con fecha 17 de octubre de 2006, hoy matrícula 864052, se designa según plano como lote 16, parcela 016, de la manzana 10, ubicado en Mayu Sumaj, departamento Punilla, Pedanía Santiago, Provincia de Córdoba, con las siguientes medidas y colindancias: Expediente SAC 42544 - Pág. 11 / 13 - N° Res. 79 costado norte: línea A-B: 37,69 m, lindando con lote 13, parcela 12 de Roberto Eustaquio Bautista Armelino y Olinda Matilde de María Costamagna (D° 17.158 — F°27.787 — T° 112 — A° 1974); costado este: línea B-C: 23,60m, lindando con lote2, parcela 9 de Ana María Álvarez (D° 27.263 — F° 32.913 — 132 -- A° 1982); costado sur: línea C-D: 49,75m, lindando con lote 1, parcela 10 de María de las Mercedes Beaulier (MF° R° n° 470.326). Cierra el polígono. Costado noreste: línea D-A: 26,09 m. Lindando con calle Las Moras. El polígono del lote cierra una superficie de 1.022,05 m2. Siendo su estado edificado. Descripción según matrícula 864052: lote de terreno, n° 14, mza. 10, de Villa Mayu Sumaj, en San Antonio de Arredondo, Ped. Santiago, Dpto. Punilla, Prov. de Córdoba, sup. 975 mts. 53 dcm2., linda: 25.39 mts. De frente al NO, lindando con calle pública; 37,38 mts. Al N.. lindando con lote 13; 48.95 mts. al S. y linda con lote 1; y 22,60 mts. de contrafrente al E.. lindando con la parte del lote 2, todos de la misma manzana. III.- Publíquense edictos en los términos del art. 790 del CPCC. IV.- Oportunamente ofíciese al Registro General de la Provincia, a fin de que se inscriba el inmueble adquirido por usucapión a nombre del adquirente Sr. Daniel Roberto Armelino DNI: 10.915.071 y se proceda a la cancelación de la inscripción del dominio del inmueble que resultó afectado (Art.789CPCC). V.- Regular provisoriamente los honorarios profesionales de la Dra. Marina Julia Bianchi, en la suma de Pesos ciento cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco con sesenta centavos ($ 142.845,60), a cargo de su comitente. VI.- Regular los honorarios del Sr. Perito Oficial Osvaldo Jorge Hadrowa Angaramo en la suma de Pesos setenta y un mil cuatrocientos veintidós con ochenta centavos ($71.422,80), equivalente a diez (10) Jus y la suma de Pesos seis mil cuatrocientos veintiocho con cinco centavos ($ 6.428,05), en concepto de aportes (art. 24 inc. a.- 3 de la Ley 8470). Expediente SAC 42544 Pág. 12 / 13 - N° Res. 79 Protocolícese, hágase saber y dese copia. Texto Firmado digitalmente por OLCESE Andrés JUEZ/A DE 1RA INSTANCIA

Fecha. 2023.06.13

EDICTO EMPLAZAMIENTO POR EDICTO

EDICTO: La Municipalidad de La Falda mediante Expediente n° 97554-I-2023, de fecha 25/08/2023 según lo establecido en la Ordenanza n° 3623/2023, y de acuerdo al art. 5 cita y emplaza a los propietarios de los siguientes motovehículos :a) Lote 1: motovehículo dominio colocado N° 100DAX, marca APPIA, modelo 2007, número de motor 152FMH06126807, número de chasis/cuadro LB7PCHLEX62062373, titular .LOPEZ RAMON SEBASTIAN – D.N.I. N° 25.547.818 – domicilio 25 de Mayo n°852 –Santa María de Punilla. b) Lote 2: motovehículo dominio colocado N° 285CNE marca IMSA, modelo 2006, número de motor QJ157FMI55005333, número de chasis/cuadro LAWPEJ0C45C656116, titular BOCALON PABLO IVAN –D.N.I. n° 27.248.028- domicilio Tristán de Texeda n° 1582- La Falda. c) Lote 3: motovehículo dominio colocado N° 304GMD, marca GILERA, modelo 2010, número de motor LF1P52FMIA1151735, número de chasis/cuadro LWGHCHL55B1004912, titular LEDESMA HERNAN GERARDO – D.N.I. n° 29.988.606 – domicilio Santiago del Estero n° 1965- Martinez - Buenos Aires. d) Lote 4: motovehículo dominio colocado N° 507HCE, marca GILERA, modelo 2011, número de motor LF1P50FMHB1009476, número de chasis/cuadro 8CXSMASHFBGR07605, BAZAN RAUL OSCAR –D.N.I. n° 14.693.930 – domicilio Manuela Pedraza s/n –Valle Hermoso. e) Lote 5 motovehículo dominio colocado N° 529KEN, marca GILERA, modelo 2014, número de motor KT1P50FMH*E0004512*, número de chasis/cuadro 8CXSMASHTEGF00336, titular LOYOLA SERGIO ESEQUIEL – D.N.I. n°34.962.320 –domicilio Yanquetruz s/n – Villa Giardino. f) Lote 6: motovehículos dominio colocado N° 586IBN, marca BRAVA, modelo 2012, número de motor 157QMJC10001738, número de chasis/cuadro LRPTCKLH8C3101719, titular LOZANO NELSON SAMUEL – D.N.I. n° 24.094.031 – domicilio Rosario n° 344- La Falda. g) Lote 7: motovehículo dominio colocado N° 604DJB, marca HONDA, modelo 2011, número de motor SDH157FMI-C73047692, número de chasis/cuadro LALPCJF8X73162559, titular GARAY GABRIEL ANGEL- D.N.I. n° 37.358.358 –domicilio Rio Cuarto n° 536- La Falda. h) Lote 8: motovehículo dominio colocado N° 612DCS, marca ROAD, modelo 2007, número de motor QJ157FMI6802034, número de chasis/cuadroQJ157FM6802034, titular FARIAS MARY ISABEL –D.N.I. n° 17.296.089 – domicilio Martn Pinzon n° 1821- B° San Martin –Cordoba. i) Lote 9: motovehículos dominio colocado N° 681GKD, marca BRAVA, modelo 2010, número de motor IP51FMH07301834, número de chasis/cuadro LSRXCHLD471302779, titular GARZON CLAUDIO GUSTAVO – D.N.I. n°26.413.423.- domicilio San José S/n – Valle Hermoso,j) Lote 10: 1motovehículo dominio colocado N° 711DCS, marca HONDA, modelo 2008, número de motor SDH157FMI-C73004138, número de chasis/cuadro LALPCJF8173022559, titular OJEDA JOSE LUIS –D.N.I. n° 27.172.055 – domicilio Gral Savio n° 602- San Francisco – Córdoba. k) Lote 11: motovehículo dominio colocado N° 762KUK, marca ZANELLA, modelo 2014, número de motor KW157FMJB35016828, número de chasis/cuadro 8A6PEJJ1ZFM500031, titular SERVIAN ARNALDO –D.N.I. N° 94.677.760 – domicilio Pinzon n° 2492 –Localidad Trujui – Buenos Aires. l) Lote 12: motovehículo dominio colocado N° 785EPF marca MOTOMEL, modelo 2010, número de motor 1P52FMHA1030671, número de chasis/cuadro 8A6MBSCACAC801381, titular BARRERA PABLO MISAEL – D.N.I. n°35.882.488 – domicilio Pedro Goyena Pje 2 s/n – Cosquin. ll) Lote 13: motovehículo dominio colocado N° 920BDY, marca DAELIM, modelo 1995, número de motor DK50XE-1062268, número de chasis/cuadro DK50XE-1159156,titular ARIZA MARTA VICTORIA – D.N.I. n° 20.458.987. m) Lote 14: motovehículo dominio colocado N° A018PPX, marca ZANELLA, modelo 2016, número de motor I61MMJH1197504, número de chasis/cuadro 8ª6MRXGHZGC801963, titular PAREDES CESAR ARIEL – D.N.I. n° 28.722.073 – domicilio Tomas Lubary n° 1181 – Santo Tome- Santa Fe. n) Lote 15: motovehículo dominio colocado N°378DJL, marca BRAVA modelo 2008,n° motor 1P52FMH07100358,numero de chasis / cuadro LSRXCHLBX71102438, titular RODRIGUEZ BEATRIZ MARIED –D.N.I. n° 20.081.608 – domicilio Antartida Argentina n° 776- La Falda. o) Lote 16-motovehiculo dominio colocado N°750DLF, marca BRAVA modelo 2007 número de motor n°162FMJ0720205, numero de chasis / cuadro LSRPCKLG772100584, titular VERA CARLOS AUGUSTO –D.N.I n° 38.882.617 – domicilio Lavalle n° 2431- Santa María de Punilla.. p) Lote 17- motovehiculo dominio colocado N° 304HBX, marca GILERA modelo 2011 número de motor LF1P52FMHB1019342, número de chasis / cuadro 8CXSMASHSBGS06374, titular RODRIGUEZ NORA EDITH – D.N.I. n° 26.792.475 – domicilio Fragueiro s/n – Valle hermoso. q) LOTE 18- motovehiculo dominio colocado N° 572JHE, marca BRAVA modelo 2013 número de motor 162FMJC2634609, número de chasis / cuadro 8DYC51496DV014689, titular BERNAL DAVID ANGEL –D.N.I. n° 31.669.351 – domicilio Obispo Castellanos n°2841 –B° Jose Díaz 1° Secc – Córdoba. Para que comparezcan ante el Juzgado Administrativo de Faltas, a los fines de su recuperación otorgándose un plazo de diez (10) días corridos (a partir de la publicación), para recuperar el vehículo o motovehículo acreditando propiedad, previo cumplimiento de la sanción, y pago de los gastos de traslado y estadía. Transcurrido el plazo concedido, esta Municipalidad, queda librada de responsabilidad y, procederá a la venta mediante remate público de los mismos. Fdo: MURUA, Gonzalo Sebastián, secretario de Gobierno.04/01/2024.