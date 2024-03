Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO DE 1° INST. CIV. COM. CONC. FLIA DE 2° NOM SECRET. 3 DE VILLA CARLOS PAZ, DRA. VIVIANA RODRIGUEZ, en autos caratulados “FALDA DEL CARMEN S.A.- USUCAPIÓN- EXPTE. N° 9181631” HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: “VILLA CARLOS PAZ , 05/06/2023. Por cumplimentado el pago de los aportes de ley. Proveyendo a la demanda inicial presentada con fecha 22/03/2023: Habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del C.P.C.C.: Admítase la demanda de Usucapión respecto al inmueble identificado según título como LOTE DE TERRENO ubicado en el lugar denominado “Villa Sierras de Oro” (Segunda Sección), que se ubica a la altura del km. 24 del Camino a San Roque, en Pedanía Calera Norte, DEPARTAMENTO SANTA. MARIA, Córdoba., que según plano respectivo se designa como LOTE 14 de la MANZANA 58, MATRÍCULA Nº 1185563, a la cual se le imprime el trámite de JUICIO ORDINARIO con las previsiones específicas pertinentes (arts. 782 y ss. del CPCC).nCítese y emplácese a los demandados sucesores de José Wierzbicki para que en el término de veinte días a contar desde la última publicación (art. 165 CPCC), comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme lo dispuesto seguidamente. Asimismo, atento el último domicilio del titular registral posiblemente fallecido, publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial correspondiente a dicho domicilio – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme informe de matrícula adjunto con fecha 13/05/2020 -.Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes Jorge Omar Freidenberger, Fuentes Aldana Carolina y José Wierzbicki para que comparezcan en un plazo de diez (10) días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese (art. 784 CPC). Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial y en un diario a elección de la parte actora debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días, a fin de que comparezcan en autos en el término de veinte días a contar desde la última publicación (arts. 165 y 783 ter del C.P.C.C.). Exhíbanse los edictos en el avisador de este tribunal y en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del actor acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1905 de la C.C.C.N., trábese la medida cautelar de anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, debiendo tener presente al efecto la aplicación del Registro General de la Provincia (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19). Recaratúlense los presentes. Procédase a incorporar por SAC en el apartado observaciones, a la parte contra quien se dirige la acción. . FDO. VIVIANA RODRIGUEZ JUEZ/A PRIMERA INSTANCIA. JULIETA PATRICIA VILLAR PROSECRETARIO/A LETRADA. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: LOTE DE TERRENO ubicado en el lugar denominado “Villa Sierras de Oro” (Segunda Sección), que se ubica a la altura del km. 24 del Camino a San Roque, en Pedanía Calera Norte, DEPARTAMENTO SANTA. MARIA, Córdoba., que según plano respectivo se designa como LOTE 14 de la MANZANA 58 que mide 14,04 mts. de frente al Oeste, 27,07 mts. de fondo en su costado Sur, 28,15 mts. en el costado Norte y 15 mts. de contrafrente al Este, o sea una SUP 414 MTS. 15 DCM2, y linda: al Norte, Lote 1; al Sur, lote 13; al Este, fondos del lote 2 y al Oeste, calle Belgrano.

EDICTO

La Sra. Juez Viviana RODRÍGUEZ a cargo del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - de la ciudad de CARLOS PAZ, en los autos caratulados “CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. c/ GIANELLI, Delia - EXPROPIACION- EXPTE N° 10649331” ha ordenado lo siguiente: “CARLOS PAZ, 21/02/2022 … admítase la demanda de expropiación. 1) Dese a la presente el trámite de juicio abreviado (art. 15 ley 6394 y 418 del C.P.C.). Cítese y emplácese a la parte demandada DELIA GIANELLI D.N.I. 7.328.126 O SUS SUCESORES para que en el término de veinte (20) días a contar desde la última publicación comparezcan a estar a derecho, contesten la demanda y en su caso opongan excepciones o deduzcan reconvención, debiendo ofrecer la prueba de que hayan de valerse en la forma y con los efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C. A tal efecto, publíquense edictos en los términos del art. 165 del CPCC, sin perjuicio de la citación directa al domicilio denunciado en autos. Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad …” Texto firmado digitalmente por: BRAVO, Graciana María PROSECRETARIO/A LETRADO - RODRIGUEZ, Viviana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; “CARLOS PAZ, 17/11/2022. Téngase presente lo manifestado. Amplíese el decreto de admisión (21/02/2022), en su mérito, publíquense edictos conforme lo ordenado en el referido proveído en un diario del lugar del asiento del Tribunal por el término de cinco días” Texto firmado digitalmente por: VILLAR, Julieta Patricia - Prosecretaria Letrada.

EDICTO

La Sra. Juez Viviana RODRÍGUEZ a cargo del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 - de la ciudad de CARLOS PAZ, en los autos caratulados “CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. c/ BERRINI SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES - EXPROPIACION- EXPTE N° 10488518” ha ordenado lo siguiente: “CARLOS PAZ, 07/12/2021 … admítase la demanda de expropiación. Dese a la presente el trámite de juicio abreviado (art. 15 ley 6394 y 418 del C.P.C.) … Citación de terceros: Atento lo invocado respecto a la ocupación del tercero Vasile Hirnea, cítese y emplácese a este para que en el término de seis (6) días comparezca a estar a derecho y ejerza los derechos que estime pertinentes (conf. lo establecido por el art. 29 de la ley 6394) …” Texto firmado digitalmente por PEREA ASTRADA, Ana Inés - Prosecretaria Letrada; “CARLOS PAZ, 14/02/2024. Téngase presente lo manifestado respecto al domicilio real del tercero citado Sr. Vasile Hirnea. A lo solicitado y atento lo referido por el Registro Electoral en cuanto que solo informa respecto de ciudadanos argentinos nativos y/o naturalizados: Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario del lugar de asiento del juzgado por el término de 5 días conforme lo dispuesto por la Ley de Expropiación (art. 22) a los fines de la citación del Sr. Vasile Hirnea” Texto firmado digitalmente por PEREA ASTRADA, Ana Inés - Prosecretaria Letrada; RODRÍGUEZ, Viviana - Jueza.

EDICTO

El Sr. Juez Carlos Fernando MACHADO a cargo del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 1era. NOM.-SEC. 2 de la ciudad de COSQUIN, en los autos caratulados “CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. c/ GIOVANELI PERDRIEL, Adolfo Héctor - EXPROPIACION - Expediente Nro. 10737042” ha ordenado lo siguiente: “COSQUIN, 30/11/2023.- … admítase la presente demanda de expropiación que tramitará como juicio abreviado (art. 15 y sgtes. Ley 6394). III) Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad. IV) Cítese y emplácese a los sucesores del Sr. Adolfo Héctor Giovaneli Perdriel, para que dentro del plazo de veinte días comparezca a estar a derecho y conteste la demanda, a cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba y diario a elección de amplia circulación de esta provincia (art. 22 ley 6394). En el mismo acto deberá ofrecer la prueba de que pudiera valerse bajo pena de caducidad. … ” Texto firmado digitalmente por Carlos Fernando MACHADO - Juez de 1era. Instancia / María Pía GONZÁLEZ CONTERI - Prosecretaria Letrada.

EDICTO

El Sr. Juez Carlos Fernando MACHADO a cargo del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 1era. NOM.-SEC. 1 de la ciudad de COSQUIN, en los autos caratulados “CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. c/ GARCÍA DE RENSONNET, Adelina Francisca - Expropiación - Expte. Nro. 11817857” ha ordenado lo siguiente: “COSQUIN, 19/09/2023.- … Admítase la presente demanda de expropiación que tramitará como juicio abreviado (art. 15 y sgtes. Ley 6394). Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese y emplácese al demandado en su calidad de titular registral GARCIA DE RENSONNET, ADELINA FRANCISCA O SUS SUCESORES para que en el plazo de VEINTE DIAS comparezca a estar a derecho, conteste la demanda, y en su caso oponga excepciones o deduzca reconvención debiendo ofrecer toda la prueba de la que hayan de valerse. A cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba y diario a elección de amplia circulación de esta provincia (art. 22 ley 6394) … ” Texto firmado digitalmente por Carlos Fernando MACHADO - Juez de 1era. Instancia / Carola Beatriz FRACCHIA - Prosecretaria Letrada.

EDICTO

El Sr. Juez Carlos Fernando MACHADO a cargo del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 1era. NOM.-SEC. 2 de la ciudad de COSQUIN, en los autos caratulados “CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. c/ BECERRA, Daniel - EXPROPIACION - Expediente Nro. 10772374” ha ordenado lo siguiente: “COSQUIN, 29/12/2022.- … admítase la presente demanda de expropiación que tramitará como juicio abreviado (art. 15 y sgtes. Ley 6394). III) Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad. IV) Cítese y emplácese al Sr. Daniel Becerra para que dentro del plazo de veinte días comparezca a estar a derecho y conteste la demanda, a cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba y diario a elección de amplia circulación de esta provincia (art. 22 ley 6394). V) Póngase en conocimiento de los demandados que se ha dado cumplimiento al depósito por la suma de $ 655.165,42 A CUENTA de la INDEMNIZACIÓN DEFINITIVA que se determine en las presentes actuaciones, suma que se encuentra en plazo fijo constituido a la orden de este tribunal y para estos autos … ” Texto firmado digitalmente por Carlos Fernando MACHADO - Juez de 1era. Instancia / María Pía GONZÁLEZ CONTERI - Prosecretaria Letrada.

EDICTO

El Sr. Juez Francisco Gustavo MARTOS a cargo del JUZGADO CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2da. NOM.-SEC. 4 de la ciudad de COSQUIN, en los autos caratulados “CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. c/ CORPORACIÓN SERRANA SOCIEDAD CIVIL - Expropiación - Expte. Nro. 12117485” ha ordenado lo siguiente: “COSQUIN, 29/08/2023.- … admítase la presente demanda de expropiación que tramitará como juicio abreviado (art. 15 y sgtes. Ley 6394). Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad. Cítese y emplácese a la demandada CORPORACIÓN SERRANA SOCIEDAD CIVIL para que dentro del plazo de veinte días comparezca a estar a derecho y conteste la demanda, a cuyo fin publíquese edictos por cinco días en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba y diario a elección de amplia circulación de esta provincia (art. 22 ley 6394). Asimismo, cítese por idéntico plazo a los terceros mencionados, Sres. EDUARDO SARJANOVICH y GUSTAVO ADOLFO CASTELLANO, para que comparezcan a estar a derecho y contesten la demanda, bajo apercibimiento de ley. En el mismo acto deberá ofrecer la prueba de que pudiera valerse bajo pena de caducidad … ” Texto firmado digitalmente por Francisco Gustavo MARTOS - Juez de 1era. Instancia / Mariano Juárez - Secretario.

EDICTO

El Sr. Juez MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA a cargo del JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA. 2 °NOM S.3 de COSQUIN en los autos caratulados CAMINOS DE LAS SIERRAS SA C/ SILCAN JUSTO - EXPROPIACION- EXPTE 10890854ha ordenado lo siguiente: “COSQUIN, 19/05/2022. Téngase presente la consignación efectuada. En su mérito, proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por parte en el carácter invocado a mérito de la documentación acompañada, y con el domicilio procesal constituido. Atento la declaración de utilidad pública efectuada por la Ley N° 10.734 de la Provincia de Córdoba, Resolución N° 304/2021 de fecha 06/09/2021 del Ministerio de Obras Públicas y Resolución 10.334 del Consejo General de Tasaciones, admítase la presente demanda de expropiación que tramitará como juicio abreviado (art. 15 y sgtes. de la Ley 6394). Cítese y emplácese a SILCAN JUSTO para que dentro del plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho y conteste la demanda, bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítese por idéntico plazo a los terceros mencionados, Sres. FRIAS LUISA MARIA, para que comparezcan a estar a derecho y contesten la demanda, bajo apercibimiento de ley. En el mismo acto deberán ofrecer la prueba de que pudiera valerse bajo pena de caducidad. Ofíciese a los fines de la toma de posesión previa constatación del bien, y procédase a la anotación de Litis en el Registro General de la Provincia de Córdoba conforme lo establecido en el artículo 20 in fine de la ley citada. Notifíquese. Cumpliméntese en debida forma lo dispuesto en la última parte del proveído de fecha 25/04/2022.Texto Firmado digitalmente por: MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-JUAREZ Mariano SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA “COSQUIN, 28/04/2023. Agréguese la constancia del Registro Nacional de Electores expedida por el Poder Judicial de la Nación, Justicia Electoral. Atento lo solicitado y constancias de autos, cítese y emplácese al demandado Justo Silcan a comparecer a estar a derecho en el plazo de veinte días y conteste la demanda , a cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín oficial de la Provincia y en un diario del lugar de asiento del Juzgado por el término de 5 días (art. 152 y 165 del C.P.C. y art. 22 de la ley 6394), bajo apercibimiento de rebeldía. FIRMADO MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PEREYRA Maria Luz SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.INSTANCIA

EDICTO

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz- Secretaría N° 1 (UNO) en autos caratulados “DONALISIO, HÉCTOR GABRIEL-USUCAPIÓN - Expte: 1874843”, ha dictado la siguiente resolución: “CARLOS PAZ, 29/12/2023 (…) provéase a la demanda de usucapión: I.- Por iniciado el proceso de usucapión del inmueble que se detalla como Parcela ubicada en el Departamento Santa María, Pedanía Calera, Municipalidad de Malagueño, Villa San Nicolás - Sección Segunda, Calle 20 de Junio s/n°, que se designa de manera oficial como Lote 25 de la Manzana 132, (Lote 29 de la Manzana 132 según plano), inscripto en el registro de la Propiedad a la Matrícula n° 1.070.028, el que se tramitará como Juicio Ordinario. II.- Cítese y emplácese a ARZOBISPADO DE LA RIOJA y/o OBISPADO DE LA RIOJA, titular registral del inmueble objeto de usucapión para que en el término de diez (10) días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. III.- Cítese y emplácese a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del 2 /12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje local y conforme lo dispone el art. 783 CPCC. IV.- Cítese a los fines de su intervención si se consideran afectados en sus derechos, a la Provincia de Córdoba, Municipalidad de Malagueño, y a los colindantes: 1) Pitrotto Verónica Gabriela y Pitrotto Andrés, titulares del lote 24, matrícula 902241. 2) Obispado de la Provincia de la Rioja, titular del Lote 23 - matrícula 958430, titular del lote 22 - matrícula 958200, y titular del Lote 21 - matrícula 959929, 3) Benavidez Vargas Lucas Martín, titular del lote 20 - Matrícula 902.240. 4) Vélez Lorena Vanina y Ferreyra Castro Enzo Hernán, Titulares del Lote 26 – Matrícula 902.242. V.- Líbrese edictos que deberán ser exhibidos en la Municipalidad de Malagueño, donde deberán permanecer por un plazo de 30 días, siendo obligación de la actora acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). VI.- Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de justicia. Notifíquese. VII.- Atento la etapa procesal de los presentes obrados: trábese Anotación de Litis en la forma solicitada sobre el inmueble Matrícula n° 1070028, a cuyo fin ofíciese. TEXTO FIRMADO DIGITALMENTE por: BITTAR, Carolina Graciela – Prosecretaria Letrada / OLCESE, Andrés – Juez de Pra. Instancia”. –

Identificación del inmueble: La parcela se describe de la siguiente manera:

Parcela de 4 lados que, partiendo del vértice 1 con ángulo interno de 90°00´´ y rumbo suroeste de 185°29´´ hasta el vértice 2 mide 10.00m (lado 1-2) sobre Calle 20 de Junio al S-E.

Desde el vértice 2 con ángulo interno de 90° 00´´ hasta el vértice 3, mide 40.00 m (lado 2-3) lindando con LOTE 24 – Parcela 024, Propiedad de PRITROTTO VERÓNICA GABRIELA y PITROTTO ANDRES, Matrícula 902.241, N°Cta. 31-01-2.053.727/9; con LOTE 23 – Parcela 023, propiedad el OBISPADO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, Matrícula 958.200, N°Cta. 31-01-0.577.255/5; con LOTE 22 – Parcela 022, Propiedad del OBISPADO DE LA RIOJA, Matrícula 958.200 N°Cta. 31-01-0.577.254/7; con LOTE 21 – Parcela 021, Propiedad del OBISPADO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA, Matrícula 959.929, N° Cta. 31-01-0.577.253/9, éstos últimos cuatro, lindando al S-O.

Desde el vértice 3 con ángulo interno de 90° 00´´ hasta el vértice 4 mide 10.00, (lado 3-4), colindando con parte de LOTE 20 parte de Parcela 020, propiedad de BENAVIDEZ VARGAS, LUCAS MARTÍN, Matrícula 902.240, N°Cta. 31-01-1.229.024/8 al O.

Desde el vértice 4 con ángulo de 90° 00´´ hasta el vértice inicial mide 40.00m (lado 4-1) lindando con parte de LOTE 26 parte de la Parcela 026, Propiedad de VELEZ, LORENA VANINA y FERREYRA CASTRO, ENZO HERNAN, Matrícula 902.242, N°Cta. 31-01-2.053.728/7 al N-E; cerrando la figura con una superficie de 400.00 m2.

EDICTO EMPLAZAMIENTO POR EDICTO

EDICTO: La Municipalidad de La Falda mediante Expediente n° 97554-I-2023, de fecha 25/08/2023 según lo establecido en la Ordenanza n° 3623/2023, y de acuerdo al art. 5 cita y emplaza a los propietarios de los siguientes motovehículos :a) Lote 1: motovehículo dominio colocado N° 100DAX, marca APPIA, modelo 2007, número de motor 152FMH06126807, número de chasis/cuadro LB7PCHLEX62062373, titular .LOPEZ RAMON SEBASTIAN – D.N.I. N° 25.547.818 – domicilio 25 de Mayo n°852 –Santa María de Punilla. b) Lote 2: motovehículo dominio colocado N° 285CNE marca IMSA, modelo 2006, número de motor QJ157FMI55005333, número de chasis/cuadro LAWPEJ0C45C656116, titular BOCALON PABLO IVAN –D.N.I. n° 27.248.028- domicilio Tristán de Texeda n° 1582- La Falda. c) Lote 3: motovehículo dominio colocado N° 304GMD, marca GILERA, modelo 2010, número de motor LF1P52FMIA1151735, número de chasis/cuadro LWGHCHL55B1004912, titular LEDESMA HERNAN GERARDO – D.N.I. n° 29.988.606 – domicilio Santiago del Estero n° 1965- Martinez - Buenos Aires. d) Lote 4: motovehículo dominio colocado N° 507HCE, marca GILERA, modelo 2011, número de motor LF1P50FMHB1009476, número de chasis/cuadro 8CXSMASHFBGR07605, BAZAN RAUL OSCAR –D.N.I. n° 14.693.930 – domicilio Manuela Pedraza s/n –Valle Hermoso. e) Lote 5 motovehículo dominio colocado N° 529KEN, marca GILERA, modelo 2014, número de motor KT1P50FMH*E0004512*, número de chasis/cuadro 8CXSMASHTEGF00336, titular LOYOLA SERGIO ESEQUIEL – D.N.I. n°34.962.320 –domicilio Yanquetruz s/n – Villa Giardino. f) Lote 6: motovehículos dominio colocado N° 586IBN, marca BRAVA, modelo 2012, número de motor 157QMJC10001738, número de chasis/cuadro LRPTCKLH8C3101719, titular LOZANO NELSON SAMUEL – D.N.I. n° 24.094.031 – domicilio Rosario n° 344- La Falda. g) Lote 7: motovehículo dominio colocado N° 604DJB, marca HONDA, modelo 2011, número de motor SDH157FMI-C73047692, número de chasis/cuadro LALPCJF8X73162559, titular GARAY GABRIEL ANGEL- D.N.I. n° 37.358.358 –domicilio Rio Cuarto n° 536- La Falda. h) Lote 8: motovehículo dominio colocado N° 612DCS, marca ROAD, modelo 2007, número de motor QJ157FMI6802034, número de chasis/cuadroQJ157FM6802034, titular FARIAS MARY ISABEL –D.N.I. n° 17.296.089 – domicilio Martn Pinzon n° 1821- B° San Martin –Cordoba. i) Lote 9: motovehículos dominio colocado N° 681GKD, marca BRAVA, modelo 2010, número de motor IP51FMH07301834, número de chasis/cuadro LSRXCHLD471302779, titular GARZON CLAUDIO GUSTAVO – D.N.I. n°26.413.423.- domicilio San José S/n – Valle Hermoso,j) Lote 10: 1motovehículo dominio colocado N° 711DCS, marca HONDA, modelo 2008, número de motor SDH157FMI-C73004138, número de chasis/cuadro LALPCJF8173022559, titular OJEDA JOSE LUIS –D.N.I. n° 27.172.055 – domicilio Gral Savio n° 602- San Francisco – Córdoba. k) Lote 11: motovehículo dominio colocado N° 762KUK, marca ZANELLA, modelo 2014, número de motor KW157FMJB35016828, número de chasis/cuadro 8A6PEJJ1ZFM500031, titular SERVIAN ARNALDO –D.N.I. N° 94.677.760 – domicilio Pinzon n° 2492 –Localidad Trujui – Buenos Aires. l) Lote 12: motovehículo dominio colocado N° 785EPF marca MOTOMEL, modelo 2010, número de motor 1P52FMHA1030671, número de chasis/cuadro 8A6MBSCACAC801381, titular BARRERA PABLO MISAEL – D.N.I. n°35.882.488 – domicilio Pedro Goyena Pje 2 s/n – Cosquin. ll) Lote 13: motovehículo dominio colocado N° 920BDY, marca DAELIM, modelo 1995, número de motor DK50XE-1062268, número de chasis/cuadro DK50XE-1159156,titular ARIZA MARTA VICTORIA – D.N.I. n° 20.458.987. m) Lote 14: motovehículo dominio colocado N° A018PPX, marca ZANELLA, modelo 2016, número de motor I61MMJH1197504, número de chasis/cuadro 8ª6MRXGHZGC801963, titular PAREDES CESAR ARIEL – D.N.I. n° 28.722.073 – domicilio Tomas Lubary n° 1181 – Santo Tome- Santa Fe. n) Lote 15: motovehículo dominio colocado N°378DJL, marca BRAVA modelo 2008,n° motor 1P52FMH07100358,numero de chasis / cuadro LSRXCHLBX71102438, titular RODRIGUEZ BEATRIZ MARIED –D.N.I. n° 20.081.608 – domicilio Antartida Argentina n° 776- La Falda. o) Lote 16-motovehiculo dominio colocado N°750DLF, marca BRAVA modelo 2007 número de motor n°162FMJ0720205, numero de chasis / cuadro LSRPCKLG772100584, titular VERA CARLOS AUGUSTO –D.N.I n° 38.882.617 – domicilio Lavalle n° 2431- Santa María de Punilla.. p) Lote 17- motovehiculo dominio colocado N° 304HBX, marca GILERA modelo 2011 número de motor LF1P52FMHB1019342, número de chasis / cuadro 8CXSMASHSBGS06374, titular RODRIGUEZ NORA EDITH – D.N.I. n° 26.792.475 – domicilio Fragueiro s/n – Valle hermoso. q) LOTE 18- motovehiculo dominio colocado N° 572JHE, marca BRAVA modelo 2013 número de motor 162FMJC2634609, número de chasis / cuadro 8DYC51496DV014689, titular BERNAL DAVID ANGEL –D.N.I. n° 31.669.351 – domicilio Obispo Castellanos n°2841 –B° Jose Díaz 1° Secc – Córdoba. Para que comparezcan ante el Juzgado Administrativo de Faltas, a los fines de su recuperación otorgándose un plazo de diez (10) días corridos (a partir de la publicación), para recuperar el vehículo o motovehículo acreditando propiedad, previo cumplimiento de la sanción, y pago de los gastos de traslado y estadía. Transcurrido el plazo concedido, esta Municipalidad, queda librada de responsabilidad y, procederá a la venta mediante remate público de los mismos. Fdo: MURUA, Gonzalo Sebastián, secretario de Gobierno.04/01/2024.