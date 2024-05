Edictos, Remates y Publicaciones Oficiales

EDICTO

La Jueza de 1 Inst y 2 Nom Civ Com y Conc Sec 3 en autos MORINI YOLANDA CRISTINA DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 12710694 CARLOS PAZ 06/03/2024 Cita y emplaza a los herederos acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la sucesión de MORINI YOLANDA CRISTINA DNI 5.393.657 para que dentro de los treinta días siguientes al de la publicación comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de ley Fdo PEREA ASTRADA Ana Ines PROSECRETARIA LETRADA RODRIGUEZ Viviana JUEZA.

EDICTO

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 del Departamento Judicial de Necochea , a cargo del Dr. Jorge D Balbi, Secretaria a cargo del Dr. Germán Sanchez Jauregui, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de CIAMBERLANI FRANCISCO OSCAR y RUMBO ANATILDE HAYDEE.- Necochea, de Abril de 2024.- El presente edicto deberá publicarse por tres (3) días en el diario “El Diario de Carlos Paz” de Carlos Paz .-

EDICTO

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO DE 1° INST. CIV. COM. CONC. FLIA DE 2° NOM SECRET. 3 DE VILLA CARLOS PAZ, DRA. VIVIANA RODRIGUEZ, en autos caratulados “FALDA DEL CARMEN S.A.- USUCAPIÓN- EXPTE. N° 9181636” HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: “CARLOS PAZ, 05/04/2023. Agréguese comprobante de pago de tasa de Justicia y caja de Abogados. Habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del CPCC proveyendo a la presentación de fecha 03/10/2022: Admítase la demanda de Usucapión respecto del inmueble identificado según título como: FRACCIÓN DE TERRENO ubic. en el lugar denominado Villa Sierras de Oro Sección 2°, la que se encuentra situada a la altura del Km 24 del Camino a San Roque, en Ped. Calera, DPTO SANTA MARIA, de esta Pcia de Cba, y que en el plano respectivo se designa como LOTE NUMERO 1 de la MANZANA 61 - MATRÍCULA Nº 1224482-, NOMENCLATURA CATASTRAL 3101400102061001. N° DE CUENTRA DGR 31010742080-0 y según plano de mensura acompañado como Parcela ubicada en departamento SANTA MARIA, pedanía CALERA, municipio MALAGUEÑO, lugar VILLA SIERRAS DE ORO 2° SECCION, calle y número Obispo Trejo y Sanabria S/N esq. Boulevard Las Brisas, que se designa como LOTE 100 de la MANZANA 61; a la cual se le imprime trámite de juicio ORDINARIO con las previsiones específicas pertinentes (art. 782 y ss. del CPCC). Cítese y emplácese a los demandados sucesores de José Yáñez del Olmo para que en el término de veinte (20) días (art. 165 CPCC) comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme lo dispuesto seguidamente. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes Cristian Ulises Ferreyra, Analía Carolina Lopez, Soc. Lambertini y CIA SRL para que comparezcan a estar a derecho en el plazo de tres días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese (art. 784 CPC). Cítese en iguales términos y bajo el mismo apercibimiento en carácter de colindante a los sucesores de Nazareno Morresi para que comparezcan en el plazo de veinte (20) días, a cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme lo dispuesto seguidamente. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble (especialmente los eventuales herederos de Nazareno Morresi), publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario a elección de la parte actora debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días, a fin de que comparezcan en autos en el término de veinte días a contar desde la última publicación (arts. 165 y 783 ter del C.P.C.C.). Asimismo, atento el último domicilio del titular registral fallecido, publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial correspondiente a dicho domicilio (SANTA FE 5235, DPTO/CASA: 3 20, CIUDAD DE BUENOS AIRES, CIUDAD DE BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL), conforme respuesta del Juzgado electoral federal adjunto con fecha 07/06/2021. Exhíbanse los edictos en el avisador de este tribunal y en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del actor acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1.905 de la CCCN, trábese la medida cautelar de anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, debiendo tener presente al efecto la aplicación del Registro General de la Provincia (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19). Recaratúlense los presentes. Procédase a incorporar por SAC en el apartado observaciones, a la parte contra quien se dirige la acción. FDO: CHAVEZ MARIA AGUSTINA PROSECRETARIO/A LETRADO.

EDICTO CITACION y EMPLAZAMIENTO(Remate Público):

La Municipalidad de La Falda mediante Expediente n°98760-I-2024, de fecha 31/01/2024 según lo establecido en la Ordenanza n° 3623/2023, y de acuerdo al art. 5 cita y emplaza a los propietarios de los siguientes motovehículos:

a) Lote 1: motovehículo Dominio Colocado 862JOF, marca APPIA, cuadro 8BPC4DLB6DC063590 -motor DY152FMHD5057456-Titular Altamirano Axel Uriel, domicilio calle Julián Agüero, Estancia Vieja-Punilla.

b) Lote 2: motovehículo Dominio Colocado 621IWL, marca BRAVA, cuadro 8DYC11246DV006100 motor 1P52FMISL12050370, Titular Gómez Graciela Magdalena, domicilio calle B° Sintonía s/n, La Cumbre.

c) Lote 3: motovehículo, Dominio Colocado 950EFC marca Motomel, cuadro 8ELM350708B057999, motor 8057999, Titular Brondo Elena Beatriz, domicilio calle Curazao n° 5148, B° Congreso, Córdoba.

d) Lote 4: motovehículo Dominio Colocado 375DGI, marca Guerrero, cuadro LAAAXKHG161003761,motor 1P50FMH06111322, Titular Tevés Ariana Lujan, domicilio calle Lavalle n°1305, Rafaela- Partido Castellanos, Provincia Santa Fe..

c) Lote 5: motovehículo Dominio colocado 829HBP Marca Motomel, motor 152FMH*10A14218*, cuadro LHJXCHLA2A2653105, Titular Ávila Franco Alejandro, domicilio calle Arturo Grimaux B° Ant. Argentina n°41, La Rioja.

e) Lote 6): motovehículo Dominio Colocado 054LME, Marca Zanella, motor 1P52FMHG1013751, cuadro 8A6MBSCACJC203400, Titular Tobares Sofía Belén, domicilio calle Horacio Martin n° 543, Localidad Valle hermoso, Punilla, Provincia de Córdoba.

f) Lote 7): motovehículo Dominio Colocado 100KEI, Marca Motomel, motor E020179, cuadro 8ELM15110EB020179, Titular Quiroga Jesica Paola, domicilio calle Narciso Godoy Núñez n° 964, Alta Gracia, Provincia de Córdoba.

g) Lote 8): motovehículo Dominio Colocado 719EPF, Marca Brava, motor 1P52FMHA1913132, cuadro 8DYC11070AV002992, Titular Andrade María Laura, domicilio calle Vélez Sarsfield n° 1400, Localidad Cosquín, Dpto. Punilla, Córdoba.

h) Lote 9): motovehículo Dominio Colocado 724JQX, Marca Gilera, motor KT1P52FMH*D0036165*, cuadro 8CXSMASHSDNK01756, Titular Maldonado Cristian Ezequiel, domicilio calle 2 de Abril n°0, localidad Huerta Grande, Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba.

i) Lote 10): motovehículo Dominio Colocado 508KCX, Marca Motomel, motor D047492, cuadro 8ELM15110DB047492, Titular Chávez Luis María, domicilio calle M.C.-L.8, s/n, J. Bo Alberdi , Provincia de Tucumán

j) Lote 11): motovehículo Dominio Colocado 862CNU,marca Motomel, motor 5004077, cuadro 8ELM051505B004077, Titular Tolocka Walter Guillermo Enrique, domicilio calle Ucrania n°859, Localidad Barrio Pueyrredón, Córdoba

k) Lote 12): motovehículo Dominio Colocado 568KLI, marca CERRO, motor 1P52FMH14011676, cuadro 8CEBF4114EX001286, Titular Macario Nilda Beatriz, domicilio calle Los Granaderos s/n, Localidad Valle Hermoso, Punilla Córdoba.

l) Lote 13): motovehículo Dominio Colocado.793HFI, marca Gilera, motor 1P52FMH*0B007058*, cuadro 8CXSMASHSBGS12385, Titular Luna Juan Carlos, domicilio calle Pasaje El Pungo, s/n, La Cumbre - Punilla , Córdoba.

ll) Lote 14): motovehículo Dominio Colocado 057GAU, marca APPIA, motor DY162FMJ297009494, cuadro 8BPS4KLT4AC000472, Titular Bulacio Leonardo Javier, domicilio calle Guillermo Marconi n° 970, La Falda, Punilla, Córdoba.

m) Lote 15): motovehículo Dominio Colocado 354ITU, marca APPIA, motor DY162FMJ2C3045364, cuadro 8BPSKLT6CC018558, Titular Ferreyra Juan Domingo, domicilio calle E. Gascón n° 5120, Córdoba.

n) Lote 16): motovehículo Dominio Colocado 486BSB, marca BRAVA, motor M150FMGD000501451, cuadro LAEKMZ404YA030050, Titular Herrera Luis Alberto, domicilio calle Cisneros y 9 de Julio s/n, Localidad Valle Hermoso, Punilla, Córdoba.

Para que comparezcan ante el Juzgado Administrativo de Faltas, a los fines de su recuperación otorgándose un plazo de diez (10) días corridos (a partir de la publicación), para recuperar el motovehículo acreditando propiedad, previo cumplimiento de la sanción, y pago de los gastos de traslado y estadía. Transcurrido el plazo concedido, esta Municipalidad, queda librada de responsabilidad y, procederá a venta mediante remate público de los mismos. Fdo.: MURUA, Gonzalo Sebastián, secretario de Gobierno.16/04/2024

EDICTO CITACION y EMPLAZAMIENTO (Afectación de Uso)

La Municipalidad de La Falda mediante Expediente n° 98853/24, de fecha 16/02/2024 según lo establecido en las Ordenanzas n°2942/16 y Ordenanza n°3623/2023, y de acuerdo al art. 5 CITA Y EMPLAZA a los propietarios de los siguientes motovehículos:

a)Motovehículo Dominio Colocado 555LHT, Marca Zanella, motor 1P52FMHF1359964, cuadro 8A7XCGB0ZGM110053, Titular Villagra Andrea Silvana, domicilio calle Pasaje Discepolo n° 284, Localidad Santa Rosa, Provincia La Pampa.

b) Motovehículo Dominio 725EGR, marca YAMAHA, modelo 2009, motor 5AV-840875, cuadro LAPXCHLA880032992.- Titular PUCHETA MARIA ELISA- D.N.I. n°21.904.864, domicilio camino al cuadrado – La Falda- Córdoba. .

c)Motovehículo Dominio Colocado 819GCJ, marca APPIA, motor 152FMH09442455, cuadro 8BPC4DLB1AC005642, Titular Montenegro Mariano Alejandro, domicilio calle Camino 60 cuadras Km 13 s/n, Barrio Bower, Córdoba.

d)Motovehículo Dominio Colocado 488KZT, marca Okinoi, motor 152FMHE0801099, cuadro 8D20KU010F1002823, Titular Martinez Miguel Ángel, domicilio calle Neuquén esquina La Rioja n° 847, Localidad La Calera, Colon, Córdoba.-

Para que comparezca ante el Juzgado Administrativo de Faltas, a los fines de su recuperación otorgándose un plazo de diez (10) días corridos (a partir de la publicación), para recuperar el motovehículo acreditando propiedad, previo cumplimiento de la sanción, y pago de los gastos de estadía. Transcurrido el plazo concedido, esta Municipalidad, queda librada de responsabilidad y, procederá a la AFECTACION DE USO de las mismas de acuerdo al art. 14 de la Ordenanza 2942/16 y art. 23 1 párrafo de la Ordenanza 3623/23 . Fdo.: MURUA, Gonzalo Sebastián, secretario de Gobierno.16/04/2024

EDICTO

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO DE 1° INST. CIV. COM. CONC. FLIA DE 2° NOM SECRET. 3 DE VILLA CARLOS PAZ, DRA. VIVIANA RODRIGUEZ, en autos caratulados “FALDA DEL CARMEN S.A.- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN- EXPTE. N° 8991056” HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: “VILLA CARLOS PAZ , 05/06/2023. Agréguese comprobante de pago de Tasa de Justicia y Caja de Abogados. Habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del C.P.C.C. proveyendo a la presentación de fecha 17/03/2023: Admítase la demanda de Usucapión respecto del inmueble identificado según título como: Lote 8 - Manzana 62, Matrícula 1.224.417 y según plano de mensura acompañado como Lote 100 de la Manzana 62, ubicado en Departamento Santa María, Pedanía Calera, Municipio Malagueño, Lugar Villa Sierras de Oro Segunda, calle Vélez Sársfield S/N; a la cual se le imprime trámite de juicio ORDINARIO con las previsiones específicas pertinentes (art. 782 y ss. del CPCC). Cítese y emplácese a los demandados, Sucesores de OMAR DELIO DUARTE, Enzo Daniel Duarte, Luis Omar Duarte y Patricia Elizabeth Duarte, para que en el término de DIEZ días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes (ITZ S.A.; GONZÁLEZ PÁEZ LEONARDO GERMAN; ARBULU TORRES CARLOS ROBERTO y VALLADARES VALERIA VANESA) para que comparezcan en un plazo de tres (3) días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese (art. 784 C.P.C.C.). Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble, publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario a elección de la parte actora debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 C.P.C.C., por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días, a fin de que comparezcan en autos en el término de veinte días a contar desde la última publicación (arts. 165 y 783 ter del C.P.C.C.). Asimismo, atento el ultimo domicilio del titular registral fallecido, publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial correspondiente a dicho domicilio – RODRIGUEZ MARTIN GENERAL N° 2155- SANTA MARIA- SAN MIGUEL- PCIA DE BUENOS AIRES, conforme respuesta del Juzgado electoral federal adjunto con fecha 31/08/22. Exhíbanse los edictos en el avisador de este tribunal y en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del actor acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 C.P.C.C.). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 del C.P.C.C.). Atento lo dispuesto por el art. 1.905 de la C.C.C.N., trábese la medida cautelar de anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, debiendo tener presente al efecto la aplicación del Registro General de la Provincia (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19). Recaratúlense las presentes actuaciones. Procédase a incorporar por SAC en el apartado observaciones, a la parte contra quien se dirige la acción. FDO. VIVIANA RODRIGUEZ JUEZ/A PRIMERA INSTANCIA. MARÍA AGUSTINA CHAVEZ PROSECRETARIO/A LETRADA. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: FRACCIÓN DE TERRENO: ubicada en el lugar denominado “Villa Sierras de Oro” Sección Segunda la que se encuentra ubicada a la altura del Km 24 del camino a San Roque, en Ped. Calera, DPTO. SANTA MARIA de esta Prov. de Cba., y que en el plano respectivo se designa como LOTE 8 de la MANZANA 62, y tiene las siguiente medidas y colindancias: 31 mts. 93 cms. de frente al SE., sobre calle publica; 30 mts. en su contrafrente al N, lindando con los lotes 3 y 4; 7 mts. 78 cms. al E., lindando con parte del lote 5 y 18 mts. 71 cms. al O., por donde linda con el lote 9. Todo lo enciaerra una SUP. TOTAL de 397 mts. 35 DMS.2.

EDICTO

EL SR. JUEZ DEL JUZGADO DE 1° INST. CIV. COM. CONC. FLIA DE 2° NOM SECRET. 3 DE VILLA CARLOS PAZ, DRA. VIVIANA RODRIGUEZ, en autos caratulados “FALDA DEL CARMEN S.A.- USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN- EXPTE. N° 9181637” HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: “VILLA CARLOS PAZ , 30/08/2023. Habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos por los arts. 780 y 781 del CPCC proveyendo a la presentación de fecha 15/12/22: Admítase la demanda de Usucapión respecto del inmueble identificado como: Lote 101, Manzana 61 (S/ Plano de Mensura): Calle Obispo Trejo y Sanabria y Designación Oficial s/ Matrícula: Lote 2 – Mza. 61. Dominio 1257, Folio 1515, Departamento Santa María, Pedanía Calera, Municipio Malagueño, Lugar Villa Sierras de Oro Segunda Sección; a la cual se le imprime trámite de juicio ORDINARIO con las previsiones específicas pertinentes (art. 782 y ss. del CPCC). Cítese y emplácese a los demandados SUCESORES DE MORRESI NAZARENO Y SUCESORES MORRESI CARLOS RICARDO para que en el término de veinte (20) días (art. 165 CPCC) comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme lo dispuesto seguidamente. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad y los colindantes: GRUPO DELAN S.A., GRUPO DEL PLATA S.A, FERREYRA CRISTIAN ULISES y LOPEZ ANALIA CAROLINA, para que comparezcan a estar a derecho en el plazo de tres días, haciendo saber que su incomparecencia hará presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese (art. 784 CPC). Cítese en iguales términos y bajo el mismo apercibimiento en carácter de colindante a los Sucesores de YAÑEZ DEL OLMO JOSE para que comparezcan en el plazo de veinte (20) días, a cuyo fin publíquense edictos citatorios conforme lo dispuesto seguidamente. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con derechos sobre el inmueble (especialmente los eventuales herederos de NAZARENO MORRESI Y CARLOS RICARDO MORRESI), publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un diario a elección de la parte actora debiendo dicho diario ser de tiraje local (atento la situación real del inmueble objeto de usucapión) y conforme lo dispone el art. 783 CPCC, por diez veces y a intervalos regulares dentro de un período de treinta días, a fin de que comparezcan en autos en el término de veinte días a contar desde la última publicación (arts. 165 y 783 ter del C.P.C.C.). Asimismo, atento el ultimo domicilio del titular registral fallecido NAZARENO MORRESI, publíquense edictos por un día en el Boletín Oficial correspondiente a dicho domicilio- URQUIZA 287- SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS- PCIA DE BS-AS, conforme respuesta del Juzgado Electoral Federal adjunto con fecha 22/02/22. Exhíbanse los edictos en el avisador de este tribunal y en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese, siendo obligación del actor acreditar tal circunstancia con la certificación respectiva (art. 785 CPCC). Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo con las referencias necesarias respecto del presente, el que se deberá colocar y mantener durante toda la tramitación del proceso, siendo a cargo de los actores, (art.786 del C.P.C). Atento lo dispuesto por el art. 1.905 de la CCCN, trábese la medida cautelar de anotación de litis a cuyo fin, ofíciese, debiendo tener presente al efecto la aplicación del Registro General de la Provincia (Acuerdo Reglamentario N° 1587 Serie A del TSJ de fecha 02/09/19). Recaratúlense los presentes. Procédase a incorporar por SAC en el apartado observaciones, a la parte contra quien se dirige la acción. FDO. VIVIANA RODRIGUEZ JUEZ/A PRIMERA INSTANCIA. BRAVO GRACIANA MARÍA. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE: FRACCIÓN DE TERRENO ubicada en el lugar denominado “Villa Sierras de Oro Sección Segunda”, la que se encuentra situada a la altura del kilómetro veinticuatro del camino a San Roque, en Pedanía Calera, Departamento Santa María de esta Provincia de Córdoba y que en el plano respectivo se designa como lote número DOS de la Manzana SESENTA Y UNA y se compone de quince metros de frente por treinta y cinco metros de fondo o sea una superficie total de QUINIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS y linda: al Norte, calle Obispo Trejo y Sanabria; al Sud, parte del lote diecisiete; al Este, parte del lote tres y al Oeste, con lotes dieciocho y uno.