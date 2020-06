La venta online es la apuesta de los comercios para el Día del padre

Luego de pedir que la conmemoración pase para agosto o septiembre próximo, los comercios entendieron que puede ser una buena oportunidad para mejorar sus ventas a través de ese canal en medio de la crisis desatada por el coronavirus y por eso quedó en firme la fecha del domingo próximo 21 de junio.

Por Natalia González

(Télam)

Las ventas del Día del Padre se caracterizan este año por una creciente participación del canal online y la expectativa de parte de los comercios de cierto repunte en el consumo, tras la fuerte caída registrada en los últimos meses por las medidas de aislamiento social y el parate económico por el coronavirus.



"Lo más interesante es el cambio de tendencia que se está dando, el comercio electrónico creció más de 50%, es el cambio más rotundo y es por la cuarentena. Creo que las ventas van a tener un cierto grado de recuperación pero lógicamente un grado inferior de lo que vimos el año pasado, producto de la cuarentena principalmente en AMBA", dijo a Télam el vocero de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pedro Cascales.



"El nivel de ventas que se puede esperar va estar afectado por la situación de la cuarentena y la caída brutal que ha habido de ventas en todos los rubros, caídas de 60 y hasta 75% en los últimos meses", señaló Cascales.





En base a los resultados de una encuesta encargada por la entidad pyme -sobre una muestra de 10.085 casos a nivel país-, la preferencia de los consumidores por el canal online creció 50% respecto del año pasado en la preferencia de compra, ya que del total consultado el 43% dijo que ahora tiene previsto realizar sus compras de manera online, contra el 20% que elegía este medio en 2019.



En la encuesta también relevaron el uso de redes sociales y sitios web como forma de contacto de los consumidores con los comercios. Del total de respuestas, el 37% dijo que indaga en los sitios web, el 15% a través de Facebook; el 14% a través de cuentas en Instagram; 13% vía Whatsapp y el 11% por correo electrónico u otras aplicaciones.



En tanto, los rubros de mayor preferencia para el regalo del Día del Padre son indumentaria (16%), telefonía celular (13%), informática, tv y video (12%), herramientas (10%), vinos y licores (10%), calzado (8%) y artículos para el hogar y uso personal (8%).



En cuanto a la modalidad del festejo, debido a la situación de aislamiento social obligatorio, el 75% de los consultados dijo que le gustaría almorzar con su familia por videollamada o a través de algún tipo de reunión virtual para celebrar el Día del Padre.



Cascales señaló que "en cuanto a los medios de pago es interesante el hecho de que se estén usando mucho tarjetas de crédito para aprovechar el financiamiento con Ahora 12, que tiene un costo financiero total que está muy por debajo de la inflación y en muchos casos los comercios absorben parte de la diferencia".



Acerca de la venta online, observó que "muchas pymes se están subiendo a esta movida que no es sólo vender por marketplace sino también a través de redes sociales y sitios web, pero hay dificultad de muchos de sumarse a esta tendencia y se termina dando una especie de híbrido".





Al respecto, el director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gustavo Sambucetti, dijo a Télam que "el gran desafío es el tema de la logística, dado que para días específicos uno tiene que asegurarse que el producto llegue y hoy los tiempos de entrega no están regularizados: lo que normalmente llegaba en 2 o 3 días hoy llega en 7 u 8 días".



"La logística es el gran desafío del e-commerce siempre en estos días, y en esta situación mucho más", resumió.



Agregó que "hay categorías como electro que se están moviendo muy fuerte -con un crecimiento promedio de 272% en la facturación en abril-, que son importantes el Día del Padre, lo mismo con indumentaria".



En este contexto, Daniel Jejcic, CEO de Avenida+ -empresa de solución tecnológica integral para marketplaces-, dijo que "en las tiendas vemos un gasto mucho mayor, la gente al estar gastando menos por la cuarentena, gasta más que antes en un regalo; en las tiendas donde hay mayor financiación el promedio por compra está en alrededor de 20 mil pesos y en las de menor financiación está cerca de 8 mil pesos".



En diálogo con Télam, señaló que "en la logística después de dos meses no estamos con tanta demora, estamos en 12 operadores logísticos y atomizamos ese problema; en este caso para el Día del Padre salimos con la campaña mucho antes de lo habitual, 15 días antes".



En cuanto a las preferencia de los consumidores, observó que "se hace hincapié en productos de fitness que eran impensados como una cinta para hacer ejercicio en casa, cosas que tienen que ver con el trabajo en casa, notebooks y periféricos y también productos de tipo recreativos como bebidas y libros".



Por su parte, el secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, dijo que el sector no es optimista a causa de las restricciones que existen por las medidas de aislamiento.



"No somos optimistas para el Día del Padre porque no todos los comercios pueden estar funcionando en plena normalidad", señaló Grinman a Télam.



"La gente está siendo muy cuidadosa porque no tiene mucho dinero y ante el temor de que esto se prolongue prefieren cuidar el efectivo y usarlo para compras esenciales; en lo comercial va a ser bastante negativo lamentablemente, es lo que tenemos que asumir", sostuvo el directivo.



En tanto, el presidente de Fecoba, Fabián Castillo, advirtió que en los comercios porteños "hay situaciones preocupantes" porque "es un momento de recesión, de dificultad para poder gastar; el consumo es muy poco", y además "nos encontramos con la dificultad de que no hay mercadería, los talleres están cerrados, estamos tratado de ver cómo abrir los talleres para que se abastezcan".



"De todos modos, en Fecoba decidimos no correr el Día del Padre luego de un relevamiento en nuestras cámaras, porque podíamos tener dificultad de que se pierda esta fecha que para los comercios es una punta de vidriera", concluyó Castillo.