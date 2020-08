El triángulo Beijing-Brasilia-Buenos Aires

“El eje más dinámico del Comercio Exterior de Argentina y Brasil será el comercio con China”, aseguró el ex embajador en China Diego Guelar en un análisis para Noti.ar.

“Beijing-Brasilia-Buenos Aires, el triángulo virtuoso de las 3 B”, dice Guelar, y explica que la virtuosidad se sobrepone al Covid-19 y las caídas de PBI proyectadas para el 2020.

Explica que “Brasil tuvo un superávit con China de u$s 30.000 millones (en el 2019) y seguirá creciendo. Argentina, por primera vez, desde el mes de abril, tiene a China como su primer socio comercial y se viene modificando dramáticamente el histórico déficit (en el 2018 -u$s 7.500 millones-, en el 2019, u$s 2.200 millones) para llegar a un superávit en el 2020 que superara los u$s 2.000 millones.”