Furor por «Poseidón», el mar en las sierras de Córdoba

El sueño de Ariel Alcázar, Guillermo Alcázar y Raúl Luchetti se hizo realidad y desde este fin de semana, un aroma a mar invadió las sierras de Córdoba. En plena pandemia, los tres empresarios se animaron a invertir y poner en marcha una marisquería que sorprende: Poseidón.

Anoche, con capacidad repleta, fueron presentando los distintos platos que componen el menú del establecimiento emplazado sobre la Ruta 14, en la calle Las Retamas 1330, a seis cuadras del ingreso a la localidad de San Antonio de Arredondo.

En Poseidón se puede degustar un menú amplio, si bien la apuesta se basa en pescados de mar y de río, no están ausentes las pastas y las variedades de carnes a la parrilla.

Familias de distintos puntos del Valle de Punilla degustaron sus platos en su primer día. El debut fue con una buena cantidad de reservas y ahora el desafío es convertirse en un punto de referencia.

La marisquería cuenta con un menú de 57 platos exclusivamente en pescados, una amplia carta de vino y barra de tragos.

«Pensamos que íbamos a empezar un poco más tranquilos, pero tuvimos el restaurante lleno»; aseguró Ariel a EL DIARIO. «Tenemos que pulir algunos detalles, pero ha salido todo muy bien. Hemos trabajado con reservas de gente de La Falda, Capilla del Monte, Córdoba y ha venido gente de todos los alrededores»; agregó.

«Hoy no tuvimos ningún menú especial, sólo que la gente hizo algunas degustaciones sin cargo. Salió mucho lo que llamamos el Salmón Poseidón, vimos que muchos clientes estaban contentos y que elogiaron los platos. Son abundantes y siempre nos propusimos que se coma bien. Uno de los clientes pidió hablar con el propietario, y cuando me acerqué, me dijo que era muy recomendable y que se comía muy bien. Esta noche teníamos reserva de 87 cubiertos y gracias a Dios los completamos. En el valle hacía falta esto y la gente viene a la exclusividad del pescado»; destacó.

Ariel también manifestó que se pueden «ofrecer otros platos», aunque reconoció: «la gente viene exclusivamente a comer pescado». «Nos tenemos mucha fe. Tenemos una carta con más de 57 platos y la tabla de mariscos, tenemos especialidad en pulpos, pulpo al roquefort, a la provenzal, variedad de lenguados salteados y truchas (que hoy en el mercado no hay nosotros). La especialidad de la casa es la rana a la provenzal»; reveló.

En otro fragmento, el empresario sostuvo: «Nosotros, como recomendaciones, tenemos el salmón ahumado que lleva 10 horas en su proceso de cocción. Si lo tuviera que recomendar, diría que es un plato exquisito. Tenemos menú infantil, hamburguesas con papas fritas, milanesas y pastas. Vamos estar trabajando de martes a domingos, tanto para almuerzo como para cena, y partir de noviembre, tenemos pensado abrir de lunes a lunes. También queremos hacer un agradecimiento especial a Delicias del Mar, que es nuestro proveedor exclusivo y se encuentra en Carlos Paz».

Reservas

Para reservas o conocer más sobre esta propuesta, contactarse al teléfono: (3541) -333905, el correo electrónico poseidonmyp@outlook.com o ingresar a las cuentas de Instagram o Facebook: Restauranteposeidon.ok