A Rafael Amor; por Víctor Heredia

A Rafael Amor.

Se fue un amigo casi en silencio, en el país que alentó desde su canto, desde el territorio que lo obligó al exilio en el 74 y al que amó permanentemente desde sus versos. Se fue dolorido por el olvido que le prodigaron justamente sus amados, su pueblo.

Escribo esto con rabia, no soy de los que callan. Lo hago esperanzado en despertar alguna conciencia sobre esto que suele pasarnos a los argentinos alrededor de los merecimientos artísticos y nuestro exiguo reconocimiento para quienes lo merecen largamente por su representación, por su calidad, por su ética. Le pasó a Yupanqui en sus últimos años cada vez que proponía un concierto. Sobraban butacas en los teatros y faltaban aplausos cuando en cualquier lugar del mundo se agotaban las entradas y llovían los elogios y las propuestas. Sí, ese Atahualpa Yupanqui de quien tanto hablamos y en quien tanto se apoya nuestra cultura, se fue entristecido por nuestro evidente desinterés, abrumado por su falta de convocatoria. Sin embargo, (permítanme que me incluya), somos los cantores como Yupanqui, Mercedes Sosa, Rafael Amor, Teresa Parodi, León Gieco, los primeros en ser atacados cuando alzamos nuestra voz frente a los atropellos de las dictaduras, cuando asumimos la defensa de los derechos colectivos, de las democracias del continente. Nuestras redes sociales se llenan de insultos, de amenazas, se nos enrostra ganar dinero desde la izquierda y gastarlo con la derecha, “”andate a Cuba, zurdito de mierda, “¿Porqué no te vas a vivir a la villa, comunista?” “Debiéramos haberte matado como a tu hermana” Esas monstruosidades son apenas una porción de un repertorio cotidiano que tenemos que soportar junto con el ninguneo de los medios hegemónicos y de los festivales, que prefieren pasar por alto nuestros nombres para no tener problemas con los “sponsors”.

Zitarrosa decía que no podía vivir de su trabajo en su propio país. Lo mismo nos pasa a muchos de nosotros aquí, donde los enemigos nos desdeñan y los “nuestros” prefieren contratar artistas menos conflictivos para sus eventos. Increíblemente injusto, no?

Te saludo, Rafael, querido compañero y te celebro porque tus versos nos enorgullecen desde “Corazón libre”. Inmortalizado por la Negrita Sosa, desde “No me llames extranjero, que acompañó nuestros exilios, desde Elegía para un tirano. Tu ética será nuestro ejemplo.

Buen viaje, buena gira, buen vuelo!!!

Del facebook del cantautor y novelista Víctor Heredia